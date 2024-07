Grzesiek z "Rolnik szuka żony" na swoim Facebooku zdradził, że już niedługo jego żona Ania urodzi synka! Para ma już wybrane imię - będzie to Jan! Przy okazji Grzesiek pochwalił się zdjęciem z Anią z kolejnego wesela, na którym są gośćmi. Żona rolnika prezentuje się świetnie!

O tym, że Ania i Grzegorz z "Rolnik szuka żony" spodziewają się dziecka, dowiedzieliśmy się już w połowie lipca. Grzesiek nie krył swojej dumy i szczęścia. Postanowił też szybko wyremontować ich wspólny dom. A ponieważ pracy przy gospodarstwie jest sporo, o czym mogła się przekonać nawet ciężarna Ania, to Grzesiek zniknął na jakiś czas z Facebooka. Teraz powrócił z dobrą nowiną. Rolnik zdradził płeć i imię dziecka, które już niedługo przyjdzie na świat:

To już 5 wesele w tym roku, więc jak widać okazji do świętowania nie brakuje :-) Zdecydowanie brakowało czasu na internety, ale żniwa mamy już ogarnięte. Teraz przygotowania do siewu rzepaku, a później postaramy się częściej tu zaglądać ;-) jak na złość u nas dalej nawet cegła na łeb nie spadnie. Remont zaraz na półmetku. Czekamy z niecierpliwością na naszego Jana