Roksana Węgiel 11 stycznia 2023 roku skończyła 18 lat! W tym wyjątkowym dniu gościliśmy w naszym studio piękną wokalistkę. Młoda gwiazda opowiedziała nam nieco więcej o swoim związku z Kevinem Mglejem!

Roksana Węgiel niedawno potwierdziła, że spotyka się z 26-letnim Kevinem Mglejem. Jak przyznaje sama wokalistka, "nikogo i niczego w życiu nie była tak pewna, jak tej relacji". W rozmowie z reporterką Party.pl młoda gwiazda zdradziła, jak zaczęła się jej miłosna relacja z 26-latkiem. Gdzie się spotkali po raz pierwszy?

- Było to w studiu. To właśnie to był ten dzień, w którym powstały "Ciche szepty". To było naprawdę coś niesamowitego, pierwszy raz poczułam takie emocje i zupełnie się tego nie spodziewałam. Myślę, że Kevin też - powiedziała przed naszą kamerą Roksana Węgiel.