Dzień ślubu Kate i Williama jest już coraz bliżej. Gorączka przygotowań w pałacowych kuluarach jest wyraźnie wyczuwalna.

Tradycja królewskiego dworu przewiduje, że ślub pary jest opłacany z królewskiego budżetu. Tymczasem rodzice Kate Middleton uważają, że powinni partycypować w kosztach ślubu córki. Carole i Michael przekazali na ten cel sześciocyfrową sumę.

- To coś, co rodzice Kate koniecznie chcieli zrobić, a William na to przystał – mówi przyjaciel rodziny.

To hojny gest, ale w morzu kosztów ślubnych, które szacuje się na około 10 mln dolarów, sami przyznacie – nie za wiele.