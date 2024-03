Klaudia Halejcio zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Jak się okazuje, większość pytań dotyczyła ślubu z jej życiowym partnerem, Oskarem. Ten ma się odbyć już za chwilę! Gwiazda nie tylko zdradziła, kiedy odbędzie się uroczystość, ale opowiedziała o wielu szczegółach! Jesteście ciekawi, jak zapowiada się to iście królewskie przyjęcie? Koniecznie poznajcie konkrety!

Klaudia Halejcio o szczegółach ślubu

Klaudia Halejcio wraz ze swoim partnerem, Oskarem tworzy niezwykle zgrany duet. Sama zainteresowana często powtarza to w licznych wywiadach. Ich relację można zaobserwować także w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że wszyscy wyczekują już na ślub zakochanych. Gwiazda nie ukrywała, że ten będzie dla niej ogromnym przedsięwzięciem, dlatego jego przygotowania odkładała w nieskończoność.

Wszystko jednak wskazuje na to, że już nadszedł ten czas - czas intensywnych przygotowań, które aktorka z chęcią relacjonuje w swoich mediach społecznościowych!

Jak wiadomo, jak już gwiazda się za coś bierze, wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Mieliśmy to okazję obserwować przy okazji Świąt w jej domu, czy innych okoliczności, kiedy nie mogliśmy oderwać wzroku od licznych, pięknych i drogocennych dekoracji. Tak też jest w przypadku ślubu. Ostatnio Klaudia Halejcio pokazała przygotowania do ślubu - te trwały do późnej nocy. Wówczas towarzyszyła jej wybrana wedding plannerka, dzięki której aktorka mogła poczuć spokój i ulgę. Fani dopytali więc o datę ślubu. Okazuje się, że ceremonia odbędzie się już lada moment!

Jedyne, co mogę ujawnić, to że nasz ślub odbędzie się w tym roku, w te wakacje. Więc tak, ten wyjątkowy moment zbliża się wielkimi krokami... wyznała.

Ponadto padło pytanie o kreacje Klaudii Halejcio - jak wiadomo, aktorka kocha mode i z każdą stylizacją udowadnia, że się na niej zna. Co zaplanowała na ten wyjątkowy czas? Okazuje się, że wówczas zaprezentuje kilka stylizacji!

Nie ograniczyłam się do jednej sukni ślubnej - wybrałam kilka wersji! Pierwsze przymiarki mam już za sobą i jestem pełna ekscytacji. Aktualnie suknie są w trakcie szycia. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć ich finalne wersje.

Ponadto opowiedziała także o ozdobach, na jakie postawiła:

Na naszym ślubie dekoracje są w rękach najlepszych z najlepszych, przetestowanych już wiele razy, których zaangażowanie i talent pozwalają mi spać spokojnie. Jestem absolutnie pewna, że sprawią, iż ten dzień zamieni się w bajkę i na pewno mnie nie zawiodą. skwitowała.

Jesteście ciekawi, jak będzie wyglądał ten bajeczny dzień w życiu Klaudii Halejcio? My nie możemy się już doczekać!

