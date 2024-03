W ostatnim czasie brytyjska rodzina królewska znalazła się na oczach całego świata, a wszystko z powodu Kate Middleton i przedłużającej się jej nieobecności. Księżna Kate po świętach Bożego Narodzenia wycofała się z życia publicznego. Pałac wydał komunikat, w którym poinformował, że Kate na początku stycznia 2024, przeszła planowaną operację jamy brzusznej. Jednak wśród fanów brytyjskiej rodziny królewskiej, a także w mediach, nie brakowało plotek i teorii spiskowych. Po kilku tygodniach milczenia prawda wyszła na jaw. W piątek, 22 marca Kate Middleton wydała oświadczenie, w którym ujawniła, że walczy z nowotworem i rozpoczęła chemioterapię. Księżna to kolejna osoba w rodzinie królewskiej, u której w ostatnim czasie wykryto nowotwór...

Kryzys zdrowotny w brytyjskiej rodzinie królewskiej

Wiadomość o diagnozie księżnej Kate poruszyła opinię publiczną, jednak Middleton to niejedyna osoba z rodziny królewskiej, która zmaga się z chorobą nowotworową. Na początku lutego 2024, pałac Buckingham opublikował oświadczenie, w którym wyjaśnił, że król Karol III zmaga się z chorobą nowotworową. Jednak to nie wszystko!

Raka zdiagnozowano także u byłej żony księcia Andrzeja, Sarah Ferguson. Kilka miesięcy temu ogłosiła publicznie, że zdiagnozowano u niej raka piersi, a na początku tego roku wykryto u niej drugi nowotwór - czerniaka złośliwego.

Kate Middleton BBC Studios / Avalon/Photoshot/East News

Była żona księcia Andrzeja opublikowała oświadczenie, w którym wyraziła swoje wsparcie. Ferguson podkreśliła odwagę i determinację księżnej Kate, która zdecydowała się otwarcie podzielić się swoją diagnozą, co może pomóc w zwiększeniu świadomości na temat chorób nowotworowych.

Wszystkie moje myśli i modlitwy są z rozpoczynającą leczenie księżną Walii. Wiem, że będzie otoczona miłością swojej rodziny i wszyscy modlą się o jak najlepszy wynik.

Ferguson wyznała, że jest pełna podziwu dla Kate, za sposób w jaki wypowiedziała się na temat swojej diagnozy.

Jako osoba, która w ostatnich miesiącach stoczyła osobistą walkę z nowotworem, jestem pełna podziwu dla sposobu, w jaki publicznie wypowiedziała się na temat swojej diagnozy. I wiem, że przyniesie to ogromne korzyści w podnoszeniu świadomości. Mam nadzieję, że teraz otrzyma czas, przestrzeń, a także prywatność, aby wrócić do zdrowia napisała Ferguson w oświadczeniu.

Również król Karol III, zmaga się z rakiem, co jeszcze bardziej zbliżyło go z synową. Ostatnio do mediów dotarły informacje o nagłym spotkaniu księżnej z królem. Jak zdradził anonimowy informator "The Sun" król Karol III przyjechał specjalnie dla księżnej z Londynu do zamku Windsor na czwartkowy lunch. Mimo iż Karol III przeważnie stara się trzymać emocje na wodzy, to spotkanie bardzo go wzruszyło.

Czy też dostrzegacie "klątwę" w brytyjskiej rodzinie królewskiej?

Sarah Ferguson Joe Giddens/Press Association/East News