5 października minie rok od śmierci Anny Przybylskiej. Ten dzień będzie wyjątkowy, zwłaszcza dla najbliższych aktorki. W związku z nadchodzącą rocznicą mama gwiazdy, Krystyna Przybylska, wydała oświadczenie na oficjalnym fanpage'u Ani na Facebooku.

Dzień, w którym zmarła Anna Przybylska był najtragiczniejszym dniem w życiu jej mamy. Pani Krystyna prawie codziennie odwiedza grób córki. Jest wdzięczna wszystkim jej fanom za ogromne wsparcie i hołd, jaki składają prawie cały czas od śmierci Ani:

Grób Anny Przybylskiej odwiedzają nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale i przyjezdni z całej Polski i zza granicy:

Wielokrotnie miałam okazję spotykać się z odwiedzającymi, rozmawiać z nimi i zobaczyć, że nie przybywają oni wyłącznie z rodzinnej Gdyni, lecz także z wielu odległych zakątków Polski, a niektórzy nawet spoza jej granic. Liczba zniczy i kwiatów pozostawianych na przestrzeni mijającego roku to nie setki lecz tysiące. Te symboliczne dowody pamięci pozwoliły mi zrozumieć, jak wiele pozytywnej energii potrafiła wyzwolić moja córka. Za każdą chwilę poświęconą pamięci Ani pragnę z całego serca podziękować całej tej rzeszy anonimowych ludzi, którzy niekiedy zmieniali swoje plany urlopowe, by tylko zajrzeć na cmentarz. Pragnę podziękować również tym wszystkim, których zainspirowani życiem mojej córki, w ślad za nią postanowili czynić dobro i nie poprzestali na samym tylko postanowieniu. To wszystko naprawdę wiele dla mnie znaczy i pomaga mi godzić się z jej odejściem.