Bardzo nieoczekiwanie bohaterem tabloidów w ostatnich dniach stał się onkolog zmarłej Anny Przybylskiej, Dariusz Zadrożny. Ogromne kontrowersje wzbudził bowiem telewizyjny występ lekarza, który nie szczędząc szczegółów, opowiedział dość szczegółowo o chorobie nowotworowej gwiazdy. Nie spotkało się to z aprobatą ludzi związanych z show-biznesem, choć w obronę wzięli go etycy. Przypomnijmy: Lekarz Przybylskiej tłumaczy się z opowiadania o jej chorobie. Głos zabrali też etycy

Głos w tej sprawie postanowiła zabrać również Monika Olejnik. Dziennikarka napisała obszerny tekst, który znalazł się na łamach "Gazety Wyborczej" i nie szczędzi w nim słów krytyki pod adresem Zadrożnego. Jej zdaniem, lekarz mocno przekroczył swoje kompetencje i powiedział przed kamerami za dużo. Podkreśla, że Przybylska prosiła go o dyskrecję, a taki wywiad ciężko uznać za dotrzymanie tej obietnicy.



Opowiadał Piotrowi Kraśce o swoich relacjach z aktorką, o tym, że zamierzała mieć dzieci, a w takim przypadku tomografia jest bardzo szkodliwa. Nie wiem, co powodowało lekarzem. Czy był tak wstrząśnięty śmiercią swojej pacjentki? Czy chciał nas przestrzec przed chorobą trzustki? Z tego, co powiedział, wcale to nie wynikało. Pan doktor poszedł o jeden most za daleko, mówił widzom: "Widziałem, jak wyła z bólu". Czy życzymy sobie, żeby lekarze opowiadali o naszej chorobie? Czy pan doktor nie zdawał sobie sprawy, że jego słowa zostaną wykorzystane przez tabloidy? Czy zapomniał o rodzinie aktorki, o jej dzieciach? Sam mówił, że aktorka prosiła go o dyskrecję. Pan doktor dyskretny nie był - pisze Olejnik.