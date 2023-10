To zdjęcie Anny Przybylskiej wzrusza do łez. Pokazała je jej przyjaciółka 

Katarzyna Bujakiewicz jest bardzo aktywna na swoim Instagramie. Aktorka z radością pokazuje swoje życie codzienne i wcale nie kreuje się na idealną, a swoim fanom doskonale jest znana z niezwykłego poczucia humoru. Najnowsze nagranie aktorki także miało na celu rozbawić fanów i wygląda na to, że Katarzynie się to udało! Aktorka sparodiowała popularny niegdyś serial "Słoneczny patrol". Katarzyna Bujakiewicz zaliczyła upadek na plaży Katarzyna Bujakiewicz zdecydowała się przywitać lato zabawnym nagraniem. Aktorka postanowiła się trochę powygłupiać nad polskim morzem. Ubrana w bikini, z czerwoną deską w rękach, Katarzyna biegnie przez plażę. Zamiast jednak wykonać typowy dla Pameli Anderson zmysłowy bieg, aktorka kończy swój trucht upadkiem, wprost na piasek. Nagranie podpisała: No to biegiem na wakacje! Stary film,ale ciągle aktualny.. Jaki kraj taka Pamela 😂 - śmieje się aktorka. Nagranie wywołało falę komplementów, wszyscy chwalą poczucie humoru i dystans do siebie aktorki. Wśród komentujących znalazło się wiele gwiazd, które nie omieszkały opisać swojego zachwytu! Kocham Cię 😂😂😂😂😂 - napisała Marzena Rogalska Pamiętam go. Kocham😍 - komentuje Beata Sadowska Polska ma lepszą Pamelę niż Ameryka Ha ha ha!!! Świetna jesteś Pamciu, przynajmniej naturalna i z poczuciem humoru 😍😉😘 Uwielbiam ten dystans do świata!😍 -dodają fani. Wam też się podoba to wideo? Zobacz także: Kasia Bujakiewicz uważa, że niektórzy lansują się na plecach Ani Przybylskiej! "Jej by się to nie podobało". O co chodzi? Wyświetl ten post na Instagramie. ...