W niedzielę kraj obiegła smutna informacja o odejściu Anny Przybylskiej, która od roku zmagała się z rakiem trzustki. Gwiazda była piękną kobietą, utalentowaną aktorką, wspaniałą żoną i matką, a jej śmiercią poruszone zostały również zagraniczne media.

Gdy w niedzielę światło dzienne ujrzała informacja o śmierci aktorki, internet zalała fala kondolencji i ciepłych słów na temat Anny. Przez wszystkich zostanie zapamiętana jako ciepła i uśmiechnięta kobieta z klasą. Dzisiaj w "Pytaniu na Śniadanie" zabrała głos jej przyjaciółka, Anna Wróblewska.

Zajęłam się różnymi sprawami związanymi z jej osobą, chociażby po to, żeby zająć jakoś czas i żeby nie dopuszczać do siebie tej myśli. Mam takie poczucie, że jej się to nie należało, ale to jest chyba ten los. Myślę, że można powiedzieć, że to jej najmniej się należało, aczkolwiek czy można za to kogoś winić? To jest przeznaczenie. Trudno odnaleźć w tym sens dlatego, że mamy tu do czynienia z osobą, która żyła w sposób pełny, która kierowała się w życiu naprawdę mocnymi priorytetami, wartościami. To się nie zdarza często, żeby żyjąc na świeczniku, mając tyle tytułów najpiękniejszej, najseksowniejszej Polki, robiąc karierę, jednocześnie zachować siebie i widzieć, co jest w życiu ważne, dochować wierności rodzinie i takim swoim wyniesionym z domu priorytetom to naprawdę jest rzadka sprawa. I dlatego wydaje mi się, że wszyscy tak to przeżywają.