Anna Kalczyńska przyznała, że nie mogła otrząsnąć się po śmierci Anny Przybylskiej:

Jest to bardzo ciężkie. To chwila, kiedy dociera do nas, że śmierć jest częścią życia i wszystkim nam przypadnie w udziale, ale tak strasznie trudno pogodzić się z nią w sytuacji tak pięknej, wspaniałej, wrażliwej, pełnej humoru i pasji życia osoby, jaką była Ania Przybylska. Ja przyznam, że nie spałam całą noc, bo wiedzieliśmy już, że spotkamy się z Radosławem Piwowarskim i Agnieszką Jastrzębską, że będziemy rozmawiać o Ani. I naprawdę, na wszystkie sposoby zastanawiałam się, które elementy poruszyć, jak powiedzieć o Ani, czego absolutnie nie powiedzieć i tak dalej, więc jest to bardzo trudne. Szczególnie w telewizji śniadaniowej, gdzie temat goni następny. W tym momencie naprawdę pomyślałam właśnie o byłej pracy, bo tam w takich sytuacjach mamy więcej czasu na to, żeby komuś oddać cześć i trochę powspominać. Tutaj po 15 minutach popędziliśmy dalej, no ale takie jest też życie i może to też jest kolejna lekcja.