W Warszawie można już oglądać wielką wystawę LEGO, której największą atrakcją jest figura Roberta Lewandowskiego składająca się z 70 000 klocków. Pracę nad stworzeniem tej figury trwały aż 1200 godzin, a za realizację tego projektu odpowiada sześcioosobowy zespół związany z "Totalnie Nową Wystawą Budowli z Klocków LEGO".

Temat tylko na pierwszy rzut oka wydaje się prosty. Klocki, pomimo że kształtne, równe i kolorowe, to do odwzorowania kogoś tak nieprzeciętnego, nie są już materiałem wdzięcznym. Robert Lewandowski to idealne połączenie duszy, 470 mięśni i wielu innych szczegółów, które sprawiają, że jest kim jest. Cieszę się, że udało nam się osiągnąć taki efekt – podkreślił wprost.pl Rafał Szymański, organizator wystawy.