Robert Lewandowski udzielił wywiadu przed sobotnim meczem z Rumunią. Kapitan polskiej reprezentacji zdradził w nim m.in. swoje wielkie marzenie. Czego dotyczy? Łatwo się domyślić, bo to również marzenie bardzo wielu osób w całej Polsce.

Wywiad z Robertem Lewandowskim

Robert Lewandowski udzielił wywiadu “Gazcie Wyborczej”. Opowiada w nim m.in. o swoich dziecięcych idolach, dawnej reprezentacji Polski i o tym, do czego udało się dojść teraz. Dziennikarz pyta go m.in. czy jego obsesją jest Mundial w Rosji. Sobotni mecz jest ważnym krokiem w eliminacjach do właśnie tych mistrzostw.

Obesesją chyba nie. Chociaż… Inaczej bym to nazwał. To coś, co chcę przeżyć. Zobaczyć, poczuć, wygrać kilka meczów. Najbardziej pasuje mi słowo “marzenie” - mówi "Lewy" w Wyborczej.

Dziennikarz pyta też Roberta, co by wolał - Puchar Europy, czy półfinał mundialu?

- Półfinał mundialu. Gianluigi Buffon (wielki włoski bramkarz, tegoroczny finalista Ligi Mistrzów - red.) udowadnia, że można być wielkim, nigdy nie wygrywając LM. Mecze LM są co roku, jest ich dużo (…) A w półfinale mundialu nie da się grać co roku - mówi zdecydowanie Robert.

Robertowi ostatnio udało się spełnić wiele marzeń - tych piłkarskich (jako zawodnik mistrza Niemiec - Bayernu Monachium został uznany najlepszym piłkarzem sezony Bundesligi), ale też prywatnych, w tym największego - na początku maja urodziła się jego córeczka Klara. Wszyscy kibice w Polsce mają nadzieję, że uda mu się spełnić również wielkie marzenie o mundialu!

Robert Lewandowski marzy o udziale w Mistrzostwach Świata w Rosji: