Robert Lewandowski jest wielkim piłkarzem uwielbianym na całym świecie. A jakie były jego początki? Wcale nie usłane różami. Trenował na piachu, często mył się w zimnej wodzie po treningu zimą, a że był wątłej postawy, to przezwisko też miał niewybredne: "Bobek"! Co jeszcze o swoich początkach jako piłkarza powiedział Lewandowski w wywiadzie?

Ja trenowałem na piachu, nazywaliśmy je kartoflisko. Czasem w zimę jak się grało, to robiło się błoto, a w lecie, gdy było za gorąco to mega się kurzyło. Teraz to się zmieniło, jest sztuczna murawa i są szatnie, a u nas były baraki. W zimie nie było ogrzewania, ciepłej wody, a trzeba było się wykąpać. A z drugiej strony będąc młodym chłopakiem najważniejsze jest by mieć piłkę przy nodze i strzelić bramkę - powiedział Robert oglądając jak po latach wygląda jego boisko z dzieciństwa.