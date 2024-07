Robert Lewandowski zastąpi Cristiano Ronaldo? Tak twierdzi hiszpańska prasa, która podaje, że polski napastnik jest na liście życzeń właścicieli Realu Madryt!

Reklama

“Z Królewskimi pożegnają się sprawiający ostatnio duże problemy Karim Benzema oraz Cristiano Ronaldo. Perez chce budować nowy zespół nie wokół Portugalczyka, a wokół Lewandowskiego, który ma być kluczową postacią drużyny” - podają hiszpańskie media.

Robert Lewandowski przejdzie do Realu Madryt?

Lewandowskim interesuje się nie tylko Real Madryt, ale też m.in. Liverpool. Co na to Robert? Czy zdecyduje się na przejście do klubu, któremu w rozgrywkach Ligi Mistrzów strzelił 4 gole, co otworzyło mu drzwi do wielkiej kariery i transferu do Bayernu Monachium?

"Nie ma sensu tego komentować na razie. Nie czytam tego, nie śledzę, bo się lepiej z tym czuję i jestem skupiony na innych rzeczach. Przyjdzie czas, wtedy się zastanowię. Na razie jestem szczęśliwy tam, gdzie jestem. Mam trochę rzeczy w tym sezonie do wykonania i to jest dla mnie najważniejsze, a nie to, co może się stać w przyszłości. Mam 27 lat, mam priorytety w tym sezonie, a to, co się dzieje, nie ma wpływu na mnie" - powiedział TVP Sport Robert.

Lewandowski twierdzi, że nikt się z nim nie kontaktował w tej sprawie. Na razie odnosi sukcesy z Bayernem Monachium i nie myśli o przejściu do Realu Madryt, ale z pewnością w przyszłości będzie rozważał zmianę klubu. O grze w hiszpańskiej lub włoskiej lidze marzy w dzieciństwie każdy młody piłkarz i tak też było z Robertem. W jednym z wywiadów zdradził nawet, że jego nieżyjący ojciec miał nadzieję, że jego syn zagra kiedyś we włoskiej lub hiszpańskiej lidze.

Robert Lewandowski testuje samochody na torze

Zobacz także

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na spacerze

Robert Lewandowski na boisku