Robert Lewandowski jest w życiowej formie i mówi o nim cały świat, dlaczego nic dziwnego, że polskim napastnikiem interesuje się wiele czołowych klubów. Jak podaje niemiecki "SportBild", Liverpool chciałby kupić piłkarza i jest w stanie słono za niego zapłacić!

Robert Lewandowski przejdzie do Liverpoolu?

Obecnie trenerem angielskiego klubu jest Juergen Klopp, który był kiedyś trenerem Roberta w klubie Borussia Dortmund. To on uwierzył w Roberta i otworzył mu drzwi do wielkiej kariery. Teraz znów chce z nim pracować.

Nie mogę powiedzieć, że nie interesują się nim angielskie kluby - powiedział magazynowi Maik Barthel, niemiecki agent Polaka.

Liverpool ma pieniądze i pomysł na rozwijanie talentu Roberta. Czy zatem szykuje się transfer roku? Niekoniecznie. Polak ma z Bayernem Monachium podpisany kontakt do 2019 roku, dlatego do tego czasu z pewnością nie opuści klubu. Lewandowski w niemieckim klubie zarabia duże pieniądze i odnosi wielkie sukcesy, dlatego choć interesuje się nim Liverpool oraz podobno Real Madryt, Robert i Ania na razie nie planują przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie ani do Hiszpanii.

