Polskie kobiety uważają, że ich partner mógłby być lepszym kochankiem. Według badań TNS Polska na rzecz kampanii „Nie łykam, czyli wszystko, co powinnaś wiedzieć o antykoncepcji” 87% kobiet uważa, że ich partner mógłby być lepszym kochankiem, gdyby poprosił o wskazówki znanych celebrytów. A kogo pragną kobiety?

Na seksualnym podium znaleźli się: Maciej Zakościelny (34 proc.), Bogusław Linda (31 proc.) i Robert Lewandowski (29 proc.)! I to właśnie do nich 9 na 10 Polek wysłałoby swojego partnera na korepetycje jak zaspokajać kobiece potrzeby w sypialni. Ale kobietom podoba się też Olivier Janiak, Antoni Pawlicki i... Adam Nawałka! - czytamy na stronach kampanii.

Wygląda na to, że Euro 2016 i sukcesy polskiej drużyny mocno namieszały w postrzeganiu tego, kto z polskich celebrytów i gwiazdorów jest seksowny i dobry w sztuce kochania! Ciekawe co na to Ania Lewandowska czy Karolina Malinowska :). My redakcyjnie dorzucilibyśmy jeszcze Kubę Błaszczykowskiego i Bartka Kapustkę! :)

Robert Lewandowski dopiero na 3. miejscu?

Ale, że Bogusław Linda nadal jest dobrym kochankiem... To chyba przemawia głównie doświadczenie :).

I bożyszcze kobiet Maciej Zakościelny nadal najbardziej hot.

Adam Nawałka trener kadry narodowej też podoba się kobietom.