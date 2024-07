Kilka dni temu poinformowaliśmy, że Edyta Górniak zwolniła swojego asystenta, który nie sprostał jej wymaganiom. Media podejrzewają, że artystka już wkrótce rozpocznie poszukiwania kogoś, kto pomoże wydać jej płytę. „Fakt” postanowił zapytać Roberta Kozyrę czy mógłby rozpocząć współpracę z Edytą!

- Edyta jest uparta i z reguły chce postawić na swoim. Myślę, że moje widzenie tego, co Edyta powinna śpiewać, jak szybko nagrać płytę, jakie teledyski wybierać i co mówić do prasy mogłoby być trudne dla niej do zaakceptowania- powiedział Robert Kozyra.

Okazuje się, że Górniak już raz zaproponowała Robertowi współpracę, dziennikarz jednak nie przyjął oferty gwiazdy!

- Menedżer to nie jest dla mnie ktoś kto wykonuje telefony do gazet i odbiera sukienki z pralni- dodaje Kozyra.

Myślicie, że Edyta znajdzie wreszcie menedżera, który sprosta jej wymaganiom i pomoże odnieść sukces?

