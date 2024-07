Rita Ora to młodziutka gwiazda. Ma zaledwie 22 lata, ale ponieważ często bardzo mocno się maluje, wygląda na nieco starszą. Piosenkarce zdarza się pojawiać bez makijażu, jednak zazwyczaj stara się wówczas zakrywać twarz. Pewnie zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo zmienia ją mocny make-up.

I choć bez niego, Rita wygląda zupełnie inaczej, to nadal prezentuje się ślicznie. Ma świetną cerę, a jedyne do czego można się "przyczepić" to nieco podkrążone oczy. Co akurat przy jej trybie życia wydaje się być nieukniknione. Jak wam się podoba natruralna Rita Ora?

