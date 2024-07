03:00 - Koniec meczu. ZWYCIĘSTWO! 30:27

02:56 - Dwie bramki przewagi Polski na 90 sekund przed końcem meczu. Chorwaci w osłabieniu. Polski trener stracił głos. STOP

02:50 - Pięć minut do końca. 26:26. Przy piłce Polacy. Wyszomirski znakomity. STOP

02:42 - Nie będziemy kłamać, no są nerwy. Bielecki rzuca karnego i... 25:23!

02:37 - Dobra, jest chwilka spokoju i lepszej gry. 23:20. Trzynaście minut do końca.

02:33 - Cholera, cholera. Chorwaci podgonili na dwie bramki. 21:19, Polacy bez gola z gry od jedenastu minut. Sypie się, ratujmy to!

02:23 - Zaczęła się druga połowa. Prowadzimy 20:14 po trzech i pół minucie. Wyszomirski broni karnego! Co się tu wyprawia??

02:04 - Pierwsza połowa dla Polski!!! 18:14. Żałujcie, jeśli śpicie :P.

01:56 - Spokojnie, nie denerwujmy się. Cztery bramki Polaków z rzędu i na tablicy wyników piękne 13:11 dla Polaków. Panie Turek, kończ ten mecz!!

Niestety jeszcze długich 37 minut do końca.

01:40 - Nie śpimy, oglądamy! Pierwsze 10 minut obiecujące. mamy remis 5:5. A właściwie to już 5:6. Chorwaci zdobyli gola dokładnie w momencie, gdy pisaliśmy słowa "jest dobrze" :/

6:6!

00:13 - James Bond powracał i my też powrócimy. Na mecz piłki ręcznej. A na razie nas tu nie ma.

No chyba, że zaśniemy to nie wrócimy ;)

23:45 - W dziesięcioboju startuje właśnie Polak Paweł Wiesiołek. Konkretniej rzecz ujmując: skacze wzwyż. Ani nie idzie mu źle, ani dobrze. Ot solidny występ i tyle. Choć domyślamy się, że dla Polaka to występ życia i pewnie by mu było przykro, że nie budzi w nas emocji.

23:22 - Ale za to jutro czeka nas solidna porcja emocji olimpijskich. O medale powalczą polscy kulomioci, zawodnik taekwondo, a także urocza Maria Andrejczyk.

22:52 - Chcielibyśmy Wam napisać, że do czasu meczu piłkarzy ręcznych czeka nas jeszcze dużo polskich emocji, ale byłoby to kłamstwo ;).

22:43 - Legia Warszawa wygrała 2:0 i wiele wskazuje na to, że po 20 latach znów zobaczymy polski klub w Lidze Mistrzów.

22:33 - Tak się bawi, tak się bawi JA PO NIA!

screen TVP

22:22 - Dobra, wrzućmy coś pozytywnego.

facebook.com/javvGIRL

Już.

21:52 - Krajobraz po bitw... po przegranej.

Facebook

21:44 - A w nieolimpijskiej piłce nożnej Legia remisuje do przerwy z Dundalk 0:0. Pesymista powiedziałby, że słabo. Optymista, że to tzw. cenny punkt na wyjeździe.

21:31 - Kochani, nie wierzcie nigdy komentatorom zapasów! Przekonywał, że rywalka jest w zasięgu Polki, że medal jest w zasięgu Polki, że jeszcze dużo czasu itd. itp. I co? I psinco. Nie będzie medalu dla Matkowskiej. 3:6 i do domu.

21:24 - Walczy! Przeciwniczką Iwony Matkowskiej Argentynka Bermudez.

21:21 - Polka ma wejść na matę za chwilę. Jeszcze tylko Tunezyjka pocieszy się z pokonania Turczynki.

21:03 - Ale, ale, są jeszcze w miarę niezłe wiadomości! Marija Stadnik, przeciwniczka Iwony Matkowskiej, która pokonała Polkę w walce zapaśniczej, awansowała do finału i dzięki temu Matkowska za kwadrans powalczy o możliwość udziału w walce o brąz.

Tak, to skomplikowane. W skrócie: Polka wygra dwie walki i będzie miała brązowy medal. A jak przegra to nie będzie miała.

20:58 - Czujemy się podobnie ;(

Twitter/Coralina_99

20:54 - Chcielibyśmy wierzyć w to, że szczypiorniści pomszczą siatkarzy w meczu z Chorwacją, ale... A co tam! Wierzymy!

20:41 - Spójrzmy, co jeszcze ciekawego czeka nas z polskiego punktu widzenia na igrzyskach... Cóż, do 1:30 i meczu piłkarzy ręcznych z Chorwacją to chyba NIC.

20:36 - Ochłonęliście? No to teraz Legia Warszawa walczy o Ligę Mistrzów!

A nie, to nie ta relacja :).

20:27 - I to już koniec. Przegrywamy 0:3.

20:25 - Trzy punkty straty. Amerykanie o dwa punkty od półfinału. Czyli: 20:23.

20:22 - Czy zdarzy się cud? Teraz albo nigdy. Cytujemy polskiego komentatora.

20:19 - Jest beznadziejnie. 14:19. Obyśmy pożałowali jeszcze tych słów, że beznadziejnie!

20:12 - Kubiak zwija się z bólu, ale to tylko dodatkowy problem w stosunku do tego głównego, którym jest aktualny wynik 9:13.

20:07 - Amerykanie zaczynają nam uciekać. Bronią nawet wpadając w krzesełka obok boiska. 6:9 i to już naprawdę ostatni moment, żeby coś zdziałać w tym meczu.

20:03 - Trzeciego seta już nie możemy przegrać, bo odpadniemy. 4:4 w trzecim secie, trzęsienie ziemi przed nami.

19:56 - Pechowa końcówka seta i przegrywamy z USA już 0:2 w setach. Tym razem znów do 23. Pora się przebudzić.

19:53 - Co się dzieje? Co się dzieje? Wygrywaliśmy już 18:13, a teraz mamy... 20:22.

19:42 - Amerykanie na razie trochę zneutralizowani. Prowadzimy 14:11.

19:25 - Gotowi na złe wiadomości? OK. Przegrywamy pierwszego seta ze Stanami do dwudziestu trzech. Przez większość seta utrzymywał się remis, końcówkę lepiej rozegrali zawodnicy USA uciekając na 24:20. Udało się podgonić na trzy punkty i... I tyle.

18:56 - Zanim mecz z USA oddajmy głos Pawłowi Fajdkowi:

18:08 - 50 minut pozostało do wielkiego boju z USA!

17:38 - W sportach podzielonych na kategorie wagowe bardzo ważne jest utrzymanie się w limicie wagi swojej kategorii, by podczas oficjalnego ważenia nie było niemiłych niespodzianek. Ale gdy już zawodnicy zostaną zważeni... Tutaj taekwondzista Karol Robak.

Facebook

17:20 - Azerka nie dała Polsce żadnych szans. Wynik 0:10 i zakończenie walki przed czasem mówią same za siebie. Matkowska jeszcze może mieć szanse, ale Azerka musi dotrzeć do finału.

17:10 - A teraz emocje z udziałem Iwony Matkowskiej. Polka powalczy o zapaśniczy półfinał! Z Azerką wicemistrzynią olimpijską z Londynu.

17:05 - Nic w przyrodzie nie ginie. Wojciech Nowicki wygrywa eliminacje rzutu młotem rzutem na odległość 77,64 m.

16:42 - Zdecydowanie lepiej poszło Polkom w eliminacjach biegu na 800 metrów. Angelika Cichocka i Joanna Jóźwik z pierwszych miejsc meldują się w półfinałach.

16:28 - Nie będzie Pawła Fajdka w konkursie finałowym. Awansu pozbawił Polaka rzut... Polaka Wojciecha Nowickiego. To może on zdobędzie teraz złoto?

16:25 - Paweł Fajdek po swoim ostatnim rzucie w eliminacjach był zrozpaczony.

East News

16:21 - Los Polaka Pawła Fajdka w rękach szesnastu młociarzy z grupy B (grupy nie są podzielone według umiejętności zawodników, B nie oznacza gorszej grupy niż A). Piętnastu z nich rzucało w tym roku dalej niż 72 metry.

16:20 - Jak się wali to na całego. Nie będzie Eweliny Wojnarowskiej w finale A swojej konkurencji kajakarskiej. To wynik dużo poniżej oczekiwań.

16:12 - Dobre wiadomości z.... maty zapaśniczej. Druga startująca dzisiaj Polka Iwona Matkowska pokonała swoją pierwszą przeciwniczkę z Nigerii.

15:59 - Za chwilę zaczną rzucać młociarze w grupie B. To oni zdecydują o losach Pawła Fajdka.

15:36 - Nie tylko my złapaliśmy się za głowę po rzucie Pawła Fajdka.

screen TVP

15:32 - Fajdek musi się poprawić. W tej chwili jest ósmy i nie ma co liczyć na łaskę przeciwników. Ostatni rzut, ostatnia szansa. Paweł jest zdenerwowany i.... 72 metry. To bardzo zła wiadomość. Na razie jest siódmy i wszystko w rękach przeciwników.

15:21 - W K1 na 500 m przepłynęła się Ewelina Wojnarowska. Zajęła drugie miejsce i spokojnie awansowała do półfinału. Jak prawie każda kajakarka z tego wyścigu.

15:14 - Druga próba Pawła Fajdka. Jesteśmy spokojni, jesteśmy spokojni, jesteśmy spokojni... I... no cóż! Dobra wiadomość jest taka, że Polak nie spalił. Zła, że rzucił przeciętnie. 71,33 to dopiero szósta odległość jak na razie. Do finału wchodzi dwunastu młociarzy, ale jeszcze jedna grupa eliminacyjna przed nami.

No i jeszcze jeden rzut Fajdka.

15:03 - "Tego się nie spodziewaliśmy drodzy państwo" padło z ust komentatora. Agnieszka na łopatkach. Dwie i pół minuty powalczyła Polka na macie i już raczej na nią nie powróci. No chyba, że Turczynka wejdzie do finału.

Agnieszka na turnieju kwalifikacyjnym sprała Turczynkę na kwaśne jabłko. Cóż z tego.

15:02 - W końcu zaczęły się zapasy w polskim wykonaniu. Walczy Agnieszka Wieszczek-Kordus i przegrywa 0:2, choć komentator wspominał o szansach medalowych. Ale jeszcze dużo czasu do końca walki z Turczynką.

14:56 - Kręci Paweł Fajdek i..... spalił.

14:48 - Zaczynamy kolejny dzień na igrzyskach. Starty w dziesięcioboju zaczął Paweł Wiesiołek, a w kole młociarzy jest już Paweł Fajdek. Do boju! Jak Maria Andrejczyk wczoraj w nocy!

East News

Nadszedł czas decydujących spotkań w siatkówce i piłce ręcznej. Polscy siatkarze zagrają dziś z USA, a szczypiorniści z Chorwacją. O wiele większe szanse na awans mają ci pierwsi, choć USA nie należy do drużyn, z którymi lubimy grać o stawkę. Chcąc jednak zdobyć olimpijski medal musimy pokonywać najlepszych. Piłkarze ręczni w meczu z Chorwacją skazywani są na porażkę, a forma, jaką prezentują na igrzyskach nie zachwyca. Czy będą w stanie zatrzymać rozpędzonych Chorwatów? Stawką bezpośrednie gry o olimpijski medal.

Co oprócz gier zespołowych? W kwalifikacjach rzutu młotem wystartuje Paweł Fajdek, a do boju na zapaśniczej macie ruszą nasze dziewczyny.

Występy Polaków podczas dwunastego dnia igrzysk olimpijskich Rio 2016. 17 sierpnia, środa

LEKKOATLETYKA

14.30: dziesięciobój, 100 m - Paweł Wiesiołek

14.40: młot mężczyzn, eliminacje - Paweł Fajdek (gr. A)

15.35: dziesięciobój, w dal - Wiesiołek

16.05: młot mężczyzn, eliminacje - Wojciech Nowicki (gr. B)

16.30: 800 m kobiet, eliminacje - Angelika Cichocka

16.37: 800 m kobiet, eliminacje - Joanna Jóźwik

17.15: dziesięciobój, kula - Wiesiołek

22.45: dziesięciobój, wzwyż - Wiesiołek

1.30: oszczep mężczyzn, eliminacje - Łukasz Grzeszczuk, Marcin Krukowski

2.20: dziesięciobój, 400 m - Wiesiołek

ZAPASY

15.00: 69 kg kobiet, eliminacje - Agnieszka Wieszczek-Kordus - Buse Tosun (Turcja)

15.56: 1/8 finału

16.56: ćwierćfinały

17.44: półfinały

21:30: repasaże 1. runda

21:48: repasaże 2. runda

23.20: o brązowy medal

23.36: finał

15.56: zapasy kobiet, 48 kg, 1/8 finału - Iwona Matkowska - Miesinnei Mercy Genesis (Nigeria)

16:24: ćwierćfinały

17.12: półfinały

21.00: 1. runda repasaży

21:24: 2. runda repasaży

22.00: o brązowy medal

22:16: finał

KAJAKARSTWO

15.19: K1 500 m kobiety, eliminacje - Ewelina Wojnarowska

16.17: K1 500 m kobiety, półfinały - ew. Wojnarowska

SIATKÓWKA

19.00: ćwierćfinał: Polska - USA

ŻEGLARSTWO

19.00: 470 kobiet, wyścig medalowy - Irmina Mrózek Gliszczynska i Agnieszka Skrzypulec

PIŁKA RĘCZNA

1.30: ćwierćfinał: Polska - Chorwacja