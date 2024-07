Maria Andrejczyk rekordzistką Polski w rzucie oszczepem.

1 z 11

Maria Andrejczyk została wybrana odkryciem 2016 roku w 82. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i TVP. Piękna rekordzistka Polski podbiła serca kibiców w tym roku! Ci, którzy czekali do późnej nocy na eliminacje rzutu oszczepem, nie zawiedli się, bo było na co popatrzeć. Niewielu po cichu liczyło na awans do finału, ale tego, co osiągnęła Maria Andrejczyk nie spodziewał się nikt, łącznie z samą Polką! 20-latka o ponad trzy metry pobiła rekord życiowy, który od dzisiaj wynosi 67,11 metrów. Ale to nie wszystko! Tym wynikiem Maria wygrała eliminacje rzutu oszczepem i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie, który jednocześnie jest nowym rekordem Polski. Jeśli uda jej się powtórzyć ten wyczyn w konkursie finałowym, to za dwa dni możemy się cieszyć z kolejnego medalu. Tym bardziej wartościowego, że zupełnie niespodziewanego! Maria Andrejczyk ma 20 lat i pochodzi z małej miejscowości Kukle pod Sejnami. Trenuje w klubie LUKS Hańcza Suwałki i jest aktualną mistrzynią Europy juniorek w rzucie oszczepem. Poprzedni rekord życiowy Andrejczyk wynosił 64,08 i był wyrównaniem poprzedniego rekordu Polski Barbary Madejczyk. Od dzisiaj Maria Andrejczyk jest samodzielną rekordzistką Polski.