00:04 - Co tam się działo na torze! Niestety, Zieliński ostatni. Szóste miejsce polskiego kolarza, dziewiąty Maksel. I tym średnio optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą relację. Przed nami jeszcze nocna sesja lekkoatletyczna, ale trzeba zbierać siły na jutro, gdy grają siatkarze i piłkarze ręczni.

23:10 - Chyba wkradło się trochę opóźnienia w kolarstwo. Najpierw dwa wyścigi w sprincie kobiet, po nich keirin z Polakami. No ale skoro to będzie sprint, to nie powinien potrwać za długo.

22:55 - Daria Pikulik ostatecznie zakończyła omnium na 14 miejscu.

22:31 - A tak półfinał z Zielińskim przeżywano w studio TVP.

Brawo Damian Zielinski!!!Jest finał A! Walczymy o medal! Krzysiu Maksel pojedzie w finale B #Rio2016 #NaprzodPolsko pic.twitter.com/85z3dFHhYj

— Andrzej Piątek (@Andrzej_Piatek) August 16, 2016

22:27 - Finał z Damianem Zielińskim o 23:20. Wcześniej o 23:14 w finale B pojedzie Maksel. A póki co w wyścigu punktowym startuje Daria Pikulik i nie zdobyła jeszcze ani jednego punktu. Ale to podobno bardzo trudne!

22:01 - Brawo, brawo! Damian Zieliński w finale keirinu. A tam wśród sześciu zawodników wszystko może się zdarzyć!

Krzysztof Maksel niestety nie dał rady i pojedzie w finale B.

21:32 - Za nami przejazd Darii Pikulik w kolejnej konkurencji kolarskiego wieloboju. Pojechała nieźle i zajmie najlepsze miejsce jak do tej pory. Czyli ósme. Może też trochę podskoczy w klasyfikacji generalnej.

21:07 - Z tego całego szoku na Maracanie zapomnieliśmy napisać, kto pokonał Brazylijki. Otóż dokonały tego Szwedki.

Niedługo nasi kolarze wjadą w końcu na tor!

20:49 - Szok na Maracanie. Brazylijki przegrywają w półfinale turnieju piłki nożnej i nie zdobędą tytułu mistrzyń olimpijskich.

Nie, nie grali w tym meczu żadni Polacy :P.

20:37 - Czekamy (o ile nie zaśniemy wcześniej ;) )!

20:25 - Tutaj medalu nie będzie.

19:40 - Można!

19:34 - O, patrzcie, nasze dziewczyny na medal! :)

18:55 - Po akwenie olimpijskim szaleją Irmina Mrózek Gliszczynska i Agnieszka Skrzypulec w klasie 470. Tzn. nie wiemy czy szaleją, ale na pewno płyną po jak najlepsze miejsce. Spragnieni medali po dwóch krążkach w kajakarstwie będą musieli poczekać do kolejnych rund keirinu. Ale nie będziemy kłamać, że będzie łatwo Damianowi Zielińskiemu i Krzysztofowi Makselowi.

18:01 - Nadszedł ten sam moment dnia co i wczoraj, kiedy poza żeglarzami na razie nie wystartuje żaden inny polski sportowiec.

17:44 - Nie będzie Zalewskiego w następnej rundzie.

17:31 - Czekamy na bieg eliminacyjny na 200 metrów z udziałem Karola Zalewskiego. Będzie też biegał Usain Bolt, który właśnie tańczy na zapleczu stadionu olimpijskiego.

17:10 - Będziemy! :)

16:50 - A skoro o urodzie Karoliny Kołeczek...

screen TVP

16:40 - Gorzej Karolina Kołeczek, która nie przebrnęła eliminacji w biegu na 100 metrów przez płotki.

Ale urody nikt jej nie odbierze! :)

16:39 - Brawo dla Krzysztofa Maksela. Wygrał swój repasaż i jedzie dalej. Tym lepszy to występ, że tylko zwycięzca miał szanse na dalsze starty.

16:16 - Dużo dzieje się na torze kolarskim. Damian Zieliński awansował z pierwszego miejsca do kolejnej rundy keirinu. Krzysztof Maksel będzie szukał swojej szansy w repasażach. Wieczorem półfinał i finał. Natomiast w czwartej konkurencji omnium Daria Pikulik ustanowiła swój rekord życiowy, ale wiele nim raczej nie zdziała.

15:56 - Takie widoki lubimy oglądać!

East News

East News

15:37 - Szukacie najdziwniejszej konkurencji olimpijskiej? Jazda za motorkiem mocnym kandydatem do tego miana.

screen TVP

15:32 - Karol Hoffman nie podskoczy już rywalom. Spalił trzecią próbę i nie awansował od ścisłego finału trójskoku.

15:26 - Marta Walczykiewicz właśnie odebrała srebrny medal. Gratulujemy raz jeszcze!

screen TVP

15:12 - Ciężko będzie się teraz przestawić z tych medali na resztę raczej bezmedalowego dnia, ale jakoś trzeba. Karol Hoffman rusza do boju w finale trójskoku.

14:59 - Tak z medalu cieszą się Polki Beata Mikołajczyk i Karolina Naja.

screen TVP

14:53 - Srebrna Marta Walczykiewicz gratuluje złota Nowozelandce Carrington. Nie z tych Carringtonów.

screen TVP

14:50 - Polki nie zwalniają tempa. Marta Walczykiewicz SREBRNĄ medalistką igrzysk w Rio!

14:31 - Tak finiszowały Polki.

screen TVP

14:27 - Świetny wyścig Polek, które od początku znajdowały się na medalowej pozycji i dopłynęły do mety na trzecim miejscu. Mamy BRĄZ!

14:19 - Za pięć minut Mikołajczyk i Naja ruszają po medal. Trzymamy kciuki!

14:11 - Kaczor był wczoraj załamany brakiem awansu do finału A.

Facebook

14:09 - Za nami pierwszy występ Polaka. Tomasz Kaczor wygrał wyścig finałowy! Wyścig finałowy B. A to oznacza, że zawody C1 na 1000 m skończy na dziewiątym miejscu.

Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia w Rio z perspektywy polskiego widza będą zawody na torze kajakowym. Już około piętnastej możemy się cieszyć z dwóch kolejnych polskich medali na tych igrzyskach. Powalczy o nie dwójka medalistek z Londynu Beata Mikołajczyk i Karolina Naja oraz będąca w życiowej formie Marta Walczykiewicz. Dziewczyny wczoraj zwyciężyły swoje półfinały i mają apetyt na więcej!

Występy Polaków podczas jedenastego dnia igrzysk olimpijskich Rio 2016. 16 sierpnia, wtorek

KAJAKARSTWO

14.00 C1 1000 m mężczyzn, finał B - Tomasz Kaczor

14.23 K2 500 kobiet, FINAŁ - Beata Mikołajczyk i Karolina Naja

14.47 K1 200 m kobiet, FINAŁ - Marta Walczykiewicz

15.04 K1 1000 m mężczyzn, finał B - Rafał Rosolski

LEKKOATLETYKA

14.50 trójskok mężczyzn, FINAŁ - Karol Hoffmann

16.05 100 m ppł kobiet, eliminacje - Karolina Kołeczek

16.50 200 m mężczyzn, eliminacje - Karol Zalewski

1.35 oszczep kobiet, eliminacje - Maria Andrejczyk

1.40 110 m ppł, półfinały - Damian Czykier

2.10 400 m ppł kobiet, półfinały - Joanna Linkiewicz, Emilia Ankiewicz

3.30 1500 m kobiet, FINAŁ - Sofia Ennaoui

3.45 110 m ppł, FINAŁ - ew. Czykier

KOLARSTWO TOROWE

15.18 keirin mężczyzn, eliminacje - Damian Zieliński, Krzysztof Maksel

15.57 omnium kobiet, 500 m ze startu zatrzymanego - Daria Pikulik

16.25 keirin mężczyzn, repasaże - ew. Zieliński, Maksel

21.10 omnium kobiet, 250 m ze startu lotnego - Pikulik

21.46 keirin mężczyzn, półfinały - ew. Zieliński, Maksel

22.05 omnium kobiet, wyścig punktowy, FINAŁ - Pikulik

23.14 keirin mężczyzn, finał B - ew. Zieliński, Maksel

23.20 keirin mężczyzn, FINAŁ - ew. Zieliński, Maksel

ŻEGLARSTWO

18.05 49er mężczyzn, 10. wyścig - Paweł Kołodziński i Łukasz Przybytek

18.15 470 kobiet, 8. wyścig - Irmina Mrózek Gliszczynska i Agnieszka Skrzypulec

19.05 49er mężczyzn, 11. wyścig - Kołodziński i Przybytek

19.40 470 kobiet, 9. wyścig - Irmina Mrózek Gliszczynska i Agnieszka Skrzypulec

20.05 49er mężczyzn, 12. wyścig - Kołodziński i Przybytek

21.05 470 kobiet, 10. wyścig - Irmina Mrózek Gliszczynska i Agnieszka Skrzypulec