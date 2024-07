Kiedy wieloletnia przyjaciółka Rihanny postanowiła wyjść za mąż za Russela Branda mówiło się, że Riri od początku miała coś naprzeciw temu związkowi

Plotkowano, że nie lubi go tak bardzo, że dlatego nie przyszła na ślub swojej najlepszej przyjaciółki,

Teraz już wiadomo dlaczego Barbadoska tak zraziła się do Branda.

- To był mój najgorszy wywiad, jakiegp kiedykolwiek udzieliłam. Byłam przeziębiona, czułam się fatalnie, a do tego jeszcze Russel nie wydawał mi się w ogóle śmieszny. Cały czas myślałam, że to najgorszy wywiad w życiu - mówi dla portalu FemaleFirst.

Przez to niezbyt udane spotkanie RiRi myślała o Brandzie, że jest idiotą. dopiero przy okazji kolejnego wywiadu piosenkarka przekonała się do niego.

Podobno teraz ma wyrzuty sumienia, że nie było jej na ślubie przyjaciółki. Na szczęście Katie już dawno jej to wybaczyła.

