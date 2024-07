Współpraca artystki z brytyjską marką odzieżową została ogłoszona w czerwcu 2012 roku. Od tej pory fani zarówno Rihanny jak i River Island wyczekiwali kolejnych, nowych informacji dotyczących tej kolaboracji. Stopniowo, zachowując wciąż aurę tajemniczości, ujawniane są kolejne zdjęcia przedstawiające artystkę podczas pracy nad kolekcją. Na prezentację modeli trzeba jednak jeszcze chwilę poczekać – swoją premierę będą miały 16 lutego, podczas londyńskiego Tygodnia Mody. W wybranych salonach River Island będzie można ich szukać dwa tygodnie później – 5 marca.

Już od dawna chciałam zaprojektować własną kolekcję. To było coś, nad czym myślałam odkąd zaczęłam bardziej interesować się modą. To moja pasja – mówi Rihanna – Za każdym razem, gdy widziałam gdzieś nowe ciuchy, zawsze było coś, co chciałam w nich zmienić. Jedynym sposobem by mieć idealne ubranie było więc samodzielne zaprojektowanie go.

Dla kogo ta kolekcja? Jak wyjaśnia piosenkarka, zaprojektowane przez nią ubrania i akcesoria może nosić każdy. Nie są ani zbyt seksowne ani wymyślne, lecz bardzo proste i stonowane. To kolekcja na co dzień. Jest szykowna, intrygująca i pasuje na każdą sylwetkę. Moim celem było by wszystkie dziewczyny naprawdę chciały ją nosić i by czuły się w niej nie tylko modnie, ale i komfortowo – wyjaśnia wokalistka.

Każdy element kolekcji jest zaprojektowany według autorskiego pomysłu artystki. Rihanna dla River Island to wyjątkowa współpraca, której rezultaty będziemy mogli podziwiać już niedługo!

