Renata Kaczoruk udzieliła wywiadu w którym przekonuje, że program "Azja Express" pokazał ją jako czarny charakter. Ale modelka zdradziła również, co ja łączy z Kubą Wojewódzkim i jaki ma stosunek do pieniędzy. Gwiazda uważa, że nie jest materialistką i nie znosi samochodów, które jej narzeczony uwielbia. Kaczoruk i Wojewódzki to są dwa przeciwieństwami, które się przyciągają!

Na mnie pieniądze nigdy nie robiły wrażenia. Wychowałam się w rodzinie, która miała zupełnie inne priorytety. Gdy dorastałam, nie chciałam jeździć samochodem. Przerażała mnie ich liczba w mieście. Dlatego do 30. roku życia poruszałam się wyłącznie komunikacja miejską. Ludziom się wydaje, że skoro jesteśmy z Kubą para, to powinniśmy być tacy sami. A my jesteśmy bardzo różni, mamy różne poglądy. Może właśnie to nas w sobie wzajemnie fascynuje? - mówi Kaczoruk w wywiadzie w "Pani".

Renata Kaczoruk myśli, że ludzie widzą w niej tego kogo chcą - materialistkę i hipokrytkę.

Azja Express – to też jest jakaś prawda o mnie, o tym, kogo ludzie chcą we mnie widzieć. Na przykład mówię, że dla mnie pieniądze potrafią być przeszkodą w byciu szczęśliwym, a ktoś próbuje z tego wysnuć wniosek, że jestem hipokrytką, że to jest jakaś prowokacja - mówi w "Pani" Renata Kaczoruk.

Policzyliśmy do 19 marca tego roku (kiedy skończyła 30 lat) Renata Kaczoruk nie jeździła samochodem. Co na to Kuba? :)

Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki są parą już 3 lata. Niedawno na potrzeby kampanii reklamowej udawali, że wzięli ślub.

Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk mieszkają na Powiślu, ale jak tylko mogą uciekają do swojego mieszkania w Trójmieście.

Renata Kaczoruk bierze udział w Azja Express.