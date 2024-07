Bogdan Kubala jest jednym z uczestników hitowego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Rolnik razem ze swoją żoną Agnieszką prowadzą gospodarstwo we wsi Borowskie Cibory. Uczestnik hitu Focus TV na jakiś czas zniknął z programu ze względu na swoje zdrowie i pobyt w sanatorium, ale jakiś czas temu powrócił i przeszedł niemałą metamorfozę. A co dziś słychać u Bogdana Kubali z "Rolników. Podlasie"? Wiemy!

Bogdan Kubala ogromną popularność zyskał za sprawą programu "Rolnicy. Podlasie". Obecnie zajmuje się nie tylko gospodarstwem, ale razem z synem Krzyśkiem prowadzą też kanał w serwisie YouTube. Rolnik w swoim gospodarstwie, prowadzonym w dość tradycyjny sposób, zajmuje się hodowlą koni w typie sokólskim oraz bydła rasy Limousine. W gospodarstwie rolnik nie pracuje sam, bo towarzyszy mu żona Agnieszka oraz piątką dzieci: Karolina, Michał, Krzysztof, Julia oraz Kinga. To najstarszy Krzysztof mocno angażuje się w codzienne prace, ale starsze córki Bogdana Kubali też chętnie pomagają w gospodarstwie. Okazuje się, że Bogdan z "Rolników. Podlasie" nie wychowuje dzieci "pod kloszem", ale angażuje je do pracy:

Oni nie chowane tak jak w mieście czy gdzie, pod kloszem. Oni normalnie, cyk jest robota czy tam co, oni przychodzą ze szkoły, rzucają teczkę idą i pomagają. Nie trzeba tam, że oni tego nie lubieją, czy nie pójdą, że śmierdzi czy tam. Oni z satysfakcją, idą i pomagają

Jakiś czas temu rodzina musiała sobie radzić bez Bogdana Kubali, który zniknął z programu. Szybko okazało się, że podobnie, jak Andrzej z "Rolników. Podlasie" ze względów zdrowotnych musiał wybrać się do sanatorium. Wtedy gospodarstwo prowadziła Agnieszka z synem Krzysztofem, ale mogli liczyć na pomoc znajomych.

Obecnie rolnik nadal skupia się na hodowli zwierząt i jak ostatnio dowiedział się "Super Express" przygotowuje do pracy kolejnego konia:

To jest próba dzielności w wieku pięciu lat. Po to, aby sprawdzić jak on chodzi w zaprzęgu

powiedział Bogdan Kubala w rozmowie z 'Super Expressem'