Sezon programów rozrywkowych trwa w najlepsze, a producenci wymyślają co raz to nowe atrakcje, aby przyciągnąć widzów. Na razie bezkonkurencyjny pozostaje "Taniec z gwiazdami", który co tydzień przyciąga miliony widzów przed telewizory. Jednak z odcinka na odcinek jest coraz lepiej. Zobacz: Odważna sukienka Honoraty Skarbek w "Tańcu z gwiazdami"

Reklama

W miniony piątek na Polscie transmitowany był półfinałowy odcinek show, który zgromadził przed telewizorami rekordową liczbę widzów. Przed ekranami zasiadło aż 4 miliony osób, a to najwyższy wynik w tej edycji. Licznie zgromadzeni Polacy śledzili zmagania gwiazd na parkiecie, a z tanecznej rywalizacji odpadła Marcelina Zawadzka i Rafał Maserak. O Kryształową Kulę w piątkowym odcinku powalczą Ania Wyszkoni i Jan Kliment, a także Agnieszka Sienkiewicz i Stefano Terrazzino.

Za kogo trzymacie kciuki?

Zobacz: Ania Wyszkoni odbiera sobie szansę na wygraną w "Tańcu z gwiazdami"

Zobacz także

Reklama

Piękne kreacje w półfinale "Tańca z gwiazdami":