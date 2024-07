23 z 26

EVELINE - SOS PROFESJONALNY PEELING DO STÓP Aktywnie wygładzający

Peeling wygładzający przeznaczony jest do skóry stóp ze skłonnością do silnego rogowacenia. Skutecznie usuwa zrogowaciały naskórek, pozostawia skórę gładką i przyjemną w dotyku. Formuła bogata w zaawansowane składniki aktywne, działające w synergii z mikrogranulkami, delikatnie usuwa obumarłe komórki z zewnętrznej warstwy naskórka, intensywnie wygładza i nawilża. Kompleks Duo Active MoistTM oraz ekstrakty z nagietka, szałwii i rumianku wspomagają odnowę i regenerację oraz zapobiegają tworzeniu się zrogowaceń. Zastosowanie peelingu do stóp doskonale przygotowuje je do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.

Cena ok. 3 zł / 6ml