Za ideą #zerowaste kryją się konkretne ekologiczne rozwiązania, czyli zero śmieci, zero odpadów i przede wszystkim zero marnowania. To także dotyczy kosmetyków... Pewnie nie raz zdarzało ci się wyrzucać produkty, które straciły datę ważności, bo nie zdążyłaś ich zużyć. Zastanawiasz się, dlaczego tak się dzieje? Zamiast wybrać jeden dobry produkt, gromadzimy ich stanowczo za dużo, czego skutkiem jest potem góra śmieci. Postanowiliśmy wyróżnić marki, które podejmują działania w zgodzie z zasadą #zerowaste. Poznaj dobroczynne działanie kosmetyków opartych o naturalne składniki!

Specjalnie dla was nasza redaktorka z czerwonego dywanu - Monika Maszkiewicz, zrobiła przegląd wiosennych produktów. Wybrała markę, która jest w bardzo dostępnych cenach, więc jesteśmy pewne, że w niezbędniku Eveline Cosmetics znajdziecie coś dla siebie - zaczynamy!

Balsamy I Love Vegan Food od Eveline Cosmetics

#zostańwdomu i wykorzystaj wolny czas. Dzięki kilku kosmetykom, możesz poczuć wiosnę na własnej skórze! Każda z nas chciałyby, aby była miękka i przyjemna w dotyku. By osiągnąć ten efekt, należy systematycznie stosować balsam po kąpieli. Nasza skóra nam za to podziękuje! Ten rytuał umilą trzy wyjątkowe wegańskie kosmetyki, których skład jest oparty na naturalnych, roślinnych składnikach typu SUPERFOOD: kokosie i olejku migdałowym, fidze z granatem czy mango i awokado. Balsamy I Love Vegan Food Eveline Cosmetics mają niesamowity zapach i bardzo przyjemną aksamitną konsystencję, która skutecznie poprawia kondycję skóry. Dzięki zawartości prebiotyków, balsamy chronią nasz naturalny mikrobiom. Z takim zestawem pożegnasz szorstką skórę!

Krem Egyptian Miracle Eveline Cosmetics

Egipskie kremy to hit wśród urodowych blogerek i gwiazd takich jak np. Madonna czy Kate Hudson! W końcu Egipcjanie byli liderami starożytnej pielęgnacji. Myśląc o ich zabiegach kosmetycznych, mamy przed oczami nieskazitelną skórę Kleopatry i Nefretete. Też możesz poczuć się jak Egipska królowa, używając kremu opartego o ich tradycję. Egyptian Miracle od Eveline Cosmetics jest wielozadaniowy i nie bez powodu nazywany ratunkowym. Dlaczego? Można go użyć do twarzy, ciała, ale również na włosy! Jego receptura zawiera w 100% naturalne składniki takie jak: oliwa z oliwek, mleczko pszczele, miód, pyłek i wosk pszczeli, propolis i olejek słonecznikowy. Jednak największym zaskoczeniem jest formuła, która pod wpływem ciepła naszych rąk, zmienia się w olejek. Taka płynna konsystencja będzie świetna do masażu :).

Aloesowy płyn micelarny 3w1 Eveline Cosmetics

Aloes jest wyjątkowym składnikiem kosmetycznym! To doskonałe źródło nawilżenia, ponieważ jest sukulentem, czyli rośliną, która potrafi przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach, gdy w pobliżu nie ma źródła wody. Znajdziemy go w kosmetykach przeznaczonych zarówno dla młodej skóry, jak i tej dojrzałej. Ten dobroczynny składnik znalazł zastosowanie również w odświeżająco-łagodzącym płynie micelarnym od Eveline Cosmetics, który doskonale łagodzi, nawilża i przywraca skórze miękkość i elastyczność. Płyn skutecznie zmyje makijaż i zanieczyszczenia, ale nie naruszy jednocześnie bariery ochronnej naszej skóry. Ale to nie wszystko... Nasza redaktorka odkryła patent na jego dodatkowe zastosowanie!

Stosuję go nie tylko po to, aby pozbyć się make-upu. Zdradzę wam pewien trik! Zamieniam nakrętkę na spray i nawilżam skórę przez cały dzień! Sprawdza się to idealnie, kiedy pracuję cały dzień przy biurku w klimatyzowanym pomieszczeniu - opowiada Monika.

Podkład Liquid Control Eveline Cosmetics

Wiele z nas zaczyna dzień od porannej kawy i oczywiście od makijażu. Jego podstawą jest odpowiedni podkład, najlepiej taki, który zagwarantuje efekt drugiej skóry. Według opinii internautek z największego w Polsce katalogu Kosmetyków Wszech Czasów w serwisie Wizaz.pl hitem wśród fluidów na rynku jest Liquid Control HD od Eveline Cosmetics.

Podkład jest rewelacyjny. Używam go codziennie. Nie zatyka porów, idealnie kryje niedoskonałości i utrzymuje się przez cały dzień. Długo szukałam produktu, który będzie w dobrej cenie, ale jednocześnie spełni moje wymagania. Zużyłam już dwa opakowania i z pewnością kupię następne - ocenia Wizażanka Kajsonnn.

Nie sposób nie zgodzić się z ta opinią! Dodajmy jeszcze, że Liquid Control HD posiada bezpieczną formułę, ponieważ jest w 100% wegański i pozwala na uzyskanie efektu „baby face”, czyli nieskazitelnej drugiej skóry. A to wszystko w aż 6 odcieniach!

BIO Oliwka do paznokci Eveline Cosmetics

To kolejny kosmetyczny bestseller. Nie znamy dziewczyny, która nigdy nie używała odżywki od Eveline. Po kilkukrotnym zastosowaniu paznokcie stają się wyjątkowo mocne, a działanie można śmiało porównać do efektu utwardzenia, jak po lakierze hybrydowym. 100% wegańska BIO Oliwka to także multiodżywcza pielęgnacja dla skórek i paznokci. Bogata formuła, zawiera BIO olejki (awokado, jojoba i macadamia) i koktajl witaminowy, które głęboko odżywiają i nabłyszczają skórki i płytkę. Efekt? Miękkie i nawilżone skórki oraz odżywione i pełne zdrowego blasku paznokcie!

