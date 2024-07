W październiku na sklepowe półki trafi wiele nowości kosmetycznych. My wybrałyśmy naszych zdecydowanych faworytów. Znalazła się wśród nich m.in. maseczka do twarzy, krem na pierwsze zmarszczki, regenerujący balsam do ciała i lakier z połyskującymi drobinkami.

Naszym zdecydowanym faworytem jest najnowszy podkład w kompakcie od Bourjois. Doskonale maskuje niedoskonałości i matuje na wiele godzin. W sklepach znajdziecie go już na początku listopada.

