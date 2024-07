Dobrze pomalowane brwi potrafią zupełnie odmienić wyraz twarz. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zarysowanie ich kształtu, grubości i koloru. Tylko jak zrobić to prawidłowo i jakich kosmetyków do tego użyć?

Reklama

Przeczytajcie więcej o najlepszych paletkach do makijażu

Na rynku dostępne są 3 podstawowe kosmetyki do makijażu brwi - kredki, cienie i maskary. Kredki i cienie pozwolą je przyciemnić, pogrubić, zagęścić i skorygować ich kształt. Zaś maskary są niezawodne w dyscyplinowaniu niesfornych włosków, dlatego polecamy je posiadaczkom bujnych i ciemnych brwi.

Reklama

Miałyśmy okazję przetestować już wiele produktów przeznaczonych do makijażu brwi. Jedne spodobały się nam bardziej inne mniej. Jednak udało się nam wybrać kosmetyki, które z czystym sumieniem możemy wam polecić. Na naszej liście znalazły się m.in. kredki marki Maybelline (daje bardzo naturalny efekt i jest łatwa w użyciu) i Sephora (mimo, że to kredka fajnie dyscyplinuje niesforne włoski) oraz zestaw do makijażu brwi Smashbox (w paletce znajdziecie wosk, który doskonale utrwali efekt uzyskany przy użyciu cieni).

W galerii znajdziecie najlepsze kosmetyki do makijażu brwi: