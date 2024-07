Paletka do makijażu to bardzo praktyczne rozwiązanie dla wszystkich kobiet, które lubią eksperymentować z make-upem. W ofercie marek kosmetycznych najczęściej znajdziecie zestawy z samymi cieniem do powiek, jednak można spotkać również takie z błyszczykami, pudrami, różami i broznerami. Dlatego przed zakupem warto się zastanowić, do czego będziecie jej używać.

My gustujemy w kasetkach z samymi cieniami do powiek, ponieważ w makijażu jesteśmy zachowawcze i stawiamy na naturalność - korzystamy jedynie z produktów nude i brązów. Jednak w naszym zestawieniu znalazł się wyjątek - paletka do modelowana twarzy Contour Kit marki Smashbox. Nie wyobrażamy sobie bez niej codziennego makijażu!

