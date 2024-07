Odganiamy wiosnę jak tylko się da! W związku z tym przygotowaliśmy zestawienie kosmetyków do makijażu, które znalazły się wśród nowości i które uznaliśmy za hity miesiąca.

W naszej galerii, która znajduje się poniżej znajdziecie opisy i ceny doskonałych kosmetyków do makijażu z wiosennych kolekcji, m.in.: Artdeco, Gosh, czy Misslyn. Przed wami również fantastyczny podkład w kamieniu i paletka do brwi pochodząca z najnowszej kolekcji Sephora. W tym małym zestawie znajdziecie wszystko dzięki czemu wasze brwi będą wyglądać jak z okładki magazynu. Pomyśleliśmy również o pędzlach Douglas, bo dobry pędzel to niekiedy podstawa!

Rzęsy, tym razem myślimy nie tylko o upiększaniu ich (Misslyn), ale również i odżywieniu (Bell). Oprócz tego kilka pomysłów na wiosenną bazę do twarzy, podkłady w kamieniu, fluidy i kremy BB, czyli wszystko co jest niezbędne w naszej kosmetyczce.

Zapraszamy do naszej galerii hitowych kosmetyków lutego 2013:

