Rafał Maślak wziął udział w aukcji charytatywnej. Obiektem licytacji jest spotkanie z przystojnym modelem. Mister Polski 2014 zaangażował się w inicjatywę, której celem jest zbiórka pieniędzy dla kobiety chorej na nowotwór. Tym samym nasz model udowadnia, że jest nie tylko przystojny i przebojowy, ale również ma dobre serce. Podziękował swoim fanom na Facebooku za tak hojne angażowanie się w akcję.

JESTEŚCIE NIESAMOWICI. Do końca charytatywnej licytacji zostały 3 dni, a cena spotkania ze mną osiągnęła już ponad 10.000 zł. Liczy się każda złotówka, więc możecie pomagać wpłacając dowolne środki, poza aukcją....

Rafał Maślak na aukcji charytatywnej

Rafał Maślak chętnie angażuje się różnego rodzaju akcje, których celem jest pomoc potrzebującym. Na aukcji można wylicytować spotkanie z przystojnym modelem. Czasu zostało niewiele, bo licytacja kończy się 4 marca (w piątek) o godzinie 17:35. Obecnie spotkanie z przystojniakiem kosztuje już ponad 10 tysięcy złotych, lecz to na pewno jeszcze nie koniec. Czujemy, że ta kwota jeszcze sporo wzrośnie!

Spotkanie z Rafałem! Chyba każda z nas chciałaby poczuć się jak w bajce i spędzić trochę czasu z najprzystojniejszym facetem w Polsce! Nie ma problemu! Możemy Ci to zapewnić, ponieważ Rafał zdecydował się nam pomóc i wziąć udział w aukcji charytatywnej. Cel jest prosty! Wchodzisz na aukcję, licytujesz i to może Ty będziesz tą szczęściarą! :) Taka okazja może się nie powtórzyć, więc nie czekaj! Cały dochód z licytacji przeznaczony będzie na leczenie chorej na raka Kasi P.! - czytamy na stronie aukcji.

Licytacja nie jest przeznaczona wyłącznie dla kobiet. Jeden z fanów Rafała Maślaka zapytał go na Facebooku, co jeśli aukcję wygra pan. Okazuje się, że model nie ma nic przeciwko temu. Model niedawno wrócił do swojej ukochanej, więc może nawet byłby zadowolony z takiego obrotu sprawy.

Weźmiesz udział w licytacji?

Zobacz też: Afera koperkowa, czyli Rafał Maślak odpowiada Szymonowi Majewskiemu: "Dziękuję za zainteresowanie moim łonem".

Aukcja charytatywna z Rafała Maślakiem cieszy się dużym zainteresowaniem.

Wylicytowane pieniądze zostaną przeznaczone na szczytny cel.

Rafał Maślak chętnie wspiera słuszne inicjatywy.