Rafał Maślak skomentował żarty Szymona Majewskiego na temat odważnego zdjęcia modela. Kilka dni temu na Facebooku Mistera Polski 2014 pojawiła się fotka, na której widzimy Maślaka pozującego jedynie w ręczniku, przepasanym na biodrach. Wystaje spod niego... owłosienie łonowe modela. Zdjęcie wywołało niemałe zainteresowanie wśród internautów.

Zamieszanie wokół fotki szybko zyskało miano "afery koperkowej", a ta nie umknęła uwadze Szymona Majewskiego. Showman zareagował natychmiast! Na swoim Facebooku zamieścił prześmiewcze zdjęcie, naśladujące słynną fotkę Maślaka. Nagrał również filmik na YouTube pt. "Łono Maślaka!", w którym obśmiał roznegliżowane zdjęcie przystojniaka. Rafał nie pozostał mu dłużny. Opublikował wpis, w którym zrewanżował się showmanowi.

AFERA ,,KOPERKOWA''

Dziękuję Szymonie za zainteresowanie moim łonem. Nie wiem, co ma w sobie interesującego, że zwróciłeś na to uwagę. Zestawienie przez Ciebie zaproponowane, rzeczywiście daje do myślenia i trochę zaskakuje. U mnie to jakby odrobina kopru, ale u Ciebie w takim gąszczu borów tucholskich, trudno znaleźć krecika albo bizona. Oczywiście życzę Ci posiadania tego drugiego, na takim okazie na pewno dalej zajedziesz i ze swoją partnerką i w...... szołbiznesie - napisał Rafał Maślak na swoim profilu.