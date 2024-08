Rafał Zawierucha robi karierę nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Prywatnie jest mężem i od niedawna ojcem, a już niebawem wystąpi w tanecznym show! Tuż przed startem "Tańca z Gwiazdami" Rafał Zawierucha miał jeszcze jeden powód do radości! Jaki? Sprawdźcie sami!

Rafał Zawierucha ma powody do świętowania

Rafał Zawierucha to ceniony aktor! Jego warsztat dostrzegł sam Quentin Tarantino, który umieścił go w roli Polańskiego w swoim najnowszym filmie „Pewnego razu… w Hollywood”. Co ciekawe, Rafał na początku tego roku został ojcem małej Antoninki. W rozmowie z nasza reporterką wyznał, jak czuje się w nowej roli:

Jest to rola, której nie da się w stu procentach wyobrazić sobie wcześniej i tak naprawdę zagrać. Jest to rola, którą trzeba przeżywać każdego dnia, każdego momentu i po prostu być - mówił Zawierucha.

Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że Rafał Zawierucha wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Według doniesień aktor ma zatańczyć z Darią Sytą, która w ubiegłej edycji asystowała Maciejowi Musiałowi.

Treningi rozpoczną się już niebawem, a tymczasem w życiu Rafała Zawieruchy kolejne radosne wieści. Okazuje się, że mała Antoninka przyjęła właśnie Chrzest!

Dzień dobry kochani. Emocje jeszcze w nas grają najpiękniejszymi dźwiękami świata. Ta niedziela na zawsze pozostanie w naszych sercach.Dziś obchodzimy wyjątkowe święto –nasza mała księżniczka przyjęła sakrament Chrztu Świętego.To dzień pełen miłości, radości i błogosławieństw.Niech Bóg zawsze czuwa nad Tobą, nasza ukochana córeczko i prowadzi Cię przez życie w zdrowiu i szczęściu. Odkrywaj piękno świata i miłości do ludzi. Dziękujemy całej naszej rodzinie, przyjaciołom i bliskim za to, że zawsze jesteście z nami i wskazujecie drogę miłości nam i naszej Antoninie Mari - napisał Rafał.

Aktor zwrócił się również do swojej żony i wyznał:

Kochanie @beata_wisnicka_zawierucha - jesteś najwspanialszą Żoną i Mamusią - niezwykłe jest to jaką troską i miłością otaczasz Antoninę każdego dnia. Kocham Was moje Królewny!

Widać, że Rafał Zawierucha ceni sobie ciepło domowego ogniska i bardzo zależy mu na rodzinie. Miejmy nadzieję, że już niebawem jego Żona oraz córeczka będą wspierać go w popisach na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"!

