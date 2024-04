Iwona Pavlović to zdecydowanie najbardziej wymagająca jurorka w show "Taniec z Gwiazdami". Czarna mamba zawsze wyhaczy, chociażby drobny błąd w tańcach uczestników programu. Nic dziwnego, gdyż jest wielokrotną mistrzynią Polski w tańcu towarzyskim. Pomimo tego, że Pavlović uchodzi za osobę bardzo pewną siebie, a zarazem wymagającą, to w życiu prywatnym wydaje się, że to oaza spokoju i bardzo uczuciowa kobieta.

Iwona Pavlović pokazała zdjęcie z mężem

Iwona Pavlović i Wojciech Oświęcimski są w związku małżeńskim od 2009 roku. Para poznała się przypadkowo, kiedy to jeszcze zarówno Pavlović jak i Oświęcimski byli w innych związkach małżeńskich. Jednak ich uczucie okazało się takie duże, że postanowili dać sobie szansę. Zakochani wraz z trójką dzieci Oświęcimskiego wspólnie zamieszkali.

Ani przez sekundę nie myślałam: Boże, co ja zrobiłam? I starałam się, jak mogłam najlepiej, być przyjacielem chłopców (...) Byłam z nimi w radosnych chwilach, przeżywałam razem z nimi trudne sprawy. Towarzyszyłam im w dojrzewaniu i poznawaniu świata. Teraz od całej trójki usłyszałam bezpośrednio, że mnie kochają… To wielka sprawa, bo przecież moja miłość do Wojtka nie była równoznaczna z miłością do chłopców czy ich do mnie. Ona musiała dopiero przyjść - wyjawiła jakiś czas temu Iwona Pavlović w rozmowie z Vivą.

Jurorka tanecznego show chętnie pokazuje kadry ze swoim ukochanym. Widać, że miłość z dnia na dzień kwitnie. Możemy zauważyć to np. po ostatnim dodanym przez Pavlović zdjęciu na social mediach. Na fotografii wraz z ukochanym stoją w objęciach. Jednak najbardziej rzuca się w oczy, to co mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim zamieściła pod zdjęciem.

To piękne być razem, na dobre i na złe....Miłość....Przyjaźń....Spokój.....Bezpieczeństwo....#małżeństwo #miłość - napisała Iwona Pavlović.

Pod fotografią pojawiło się wiele komentarzy od dumnych fanów.

Okazywanie uczuć... Zrozumienie i wsparcie... Zaufanie i lojalność - napisała jedna z obserwatorek.

Pięknie. Niech miłość u was trwa na wiek - dodała kolejna osoba.

My również życzymy wielu lat wspólnej miłości!