Bracia Mroczkowie gwiazdorzą? Jak donosi "Fakt Gwiazdy" na jednym z wyjazdów, a konkretnie w Słowacji na nartach w Jasnej - Marcin Mroczek i Rafał Mroczek zachowywali się jak niedostępne gwiazdy z najwyższej półki.

To zaskakujące, co przeczytaliśmy, ponieważ serwis Party.pl był na tym wyjeździe. Żadne z opisywanych przez informatora "Fakt Gwiazdy" zachowań braci Mroczków nie miał miejsca. Rozmawiali ze wszystkimi, robili zdjęcia i chętnie się udzielali. A już w szczególności z wielkim zaangażowaniem brali udział w zawodach i meczu piłki nożnej, który był tam zorganizowany. Zapytaliśmy też organizatora o jego stanowisko w tej sprawie.

Zastanawiam się skąd informacje informacje na temat takiego zachowania braci Mroczków? Jako organizator byłem z nimi przez cały czas na wyjeździe i wręcz mam zupełnie inne zdanie na temat ich zaangażowania i chęci współpracy. Nie było żadnego problemu. Cała ekipa znakomicie się bawiła, a turyści którzy byli tam na miejscu mogli bezpośrednio podchodzić i robić sobie z nimi zdjęcia, co wielokrotnie widziałem. Oczywiście bracia Mroczek cieszyli się bardzo dużą popularnością i to może męczyć szczególnie jeżeli się jest na wypoczynku i jeździ na snowboardzie. Natomiast ani Rafał Brzozowski ani Przemek Cypryański czy ani Piotrek Zelt nikt z osób które były na wyjeździe nie odnosił się z dystansem do rodaków którzy byli w Jasnej. Atmosfera na wyjeździe była bardzo dobra. Co zresztą było widać bo odnieśliśmy sukcesy w piłce nożnej i podczas konkurencji alpejskich. Towarzystwo bawiło się znakomicie razem z turystami z Polski którzy przebywali na Jasnej na wypoczynku. Także życzyłbym każdemu organizatorowi takiej ekipy i takiego zaangażowania po stronie gwiazd - powiedział Party.pl Wojciech Majeran, organizator wyjazdu.