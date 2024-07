1 z 22

Reprezentacja Artystów Polskich pojechała na zaproszenie "Tatry Mountain Resorts" na Słowację. Powód? Drużyna w składzie: Rafał Mroczek, Marcin Mroczek, Rafał Brzozowski, Piotr Zelt, Marcin Piętowski, Przemysław Cypryański, Michał Olszański, Maciej „Gleba” Florek, Grzegorz Jędrzejewski i kapitan Piotr Świerczewski zmierzyli się z artystami słowackimi w piłce nożnej i na stoku narciarskim w przejeździe slalomem na czas. Oczywiście RAP pokonał słowacką drużynę MUFUZA we wszystkich konkurencjach. W ośrodku narciarskim Jasna Niskie Tatry na stokach Chopoka podczas Celebrity Winter Cup Jasna Chopok 2017 wygrał Piotr Zelt, tuż za nim był Marcin Piętowski, a na trzecim miejscu znalazł się Rafał Brzozowski.

Kibice mogli obserwować rywalizację przy jednym z wielu wyciągów znajdujących się na Chopoku, czyli stacji Priehyba. Gwiazdy były zachwycone warunkami narciarskimi, jakie oferuje Jasna Chopok. Jest tam kilkanaście tras narciarskich, przez co jazda się nie nudzi. Wyciągi z każdej strony góry, do wyboru wiele tras o różnym stopniu trudności przejazdu. Artystów siłą ściągano ze stoku, by zagrać mecz piłki nożnej, który wygrali 6:4. Potem był już tylko czas na relaks w pobliskim parku wodnym Tatralandia, jednym w największych we wschodniej Europie. Baseny, sauny, jacuzzi, surfing na specjalnej fali... Takie rzeczy tylko na Słowacji!

Zobaczcie zdjęcia w wyjazdu RAP!

