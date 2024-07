Rafał Maślak skrytykował Miss Euro z suwakiem! Na profilu modela pojawił się bardzo ostry wpis, w którym Mister Polski 2014 nie pozostawił suchej nitki nowej ulubienicy fotoreporterów na Euro 2016. Nowa piękność została wychwycona przez fotoreporterów w czasie emocjonującego starcia Polaków ze Szwajcarami. Wiele osób zachwyciło się jej idealną sylwetką i... oryginalnymi, niezwykle seksownymi spodniami z suwakiem. Pojawiły się pierwsze głosy, to że to następczyni Natalii Siwiec, której kariera rozpoczęła się w podobny sposób w czasie Euro 2012.

Jednak okazuje się, że nie wszystkim uroda, a może raczej sposób jej prezentacji, przypadł do gustu. W tym gronie znalazł się Rafał Maślak, który postanowił dać upust swoim emocjom na Facebooku. Na jego profilu pojawił się bardzo ostry wpis, w którym model zdecydowanie krytykuje nową ulubienicę fotoreporterów.

TAKIEJ ,,MISS EURO'' MÓWIMY NIE! (...) Zawsze sam walczyłem z hejtem i poddawaniu kogokolwiek ocenie. Jednak po tych zdjęciach mogę powiedzieć otwarcie, że to nie jest moja Miss Euro i nie moja estetyka. Można być ubranym seksownie, ale nie wulgarnie i wyzywająco. Te zdjęcia obiegną cały świat, na których Polka pozwala bawić się suwakiem od spodni jakiemuś facetowi. Zestawieniu barw narodowych z taką tandetą - mówię NIE!

Później jest jeszcze mocniej... Maślak uważa, że przez tego typu zachowania i stylizacje, Polki nie mogą liczyć na dobrą opinię na świecie.

Zobacz także

Model przywołał nawet doświadczenia swojego następcy Rafała Jonkisza, który ze swoich wakacji w Hiszpanii przywiózł nie tylko opaleniznę, ale i przykre opinie o swoich rodaczkach.

Kiedy mój następca Rafał Jonkisz po powrocie z Barcelony relacjonuje, co powiedzieli mu młodzi Hiszpanie na imprezie na plaży. Dziewczyny z Polski jak przyjeżdżają na wakacje na ich wyspy i co tam robią, jest poniżej wszelkiej krytyki. Ręce opadają, a na koniec takie zdjęcia i taka ,,Miss Euro''. To nie jest dobry wizerunek Polski w świecie. Mam nadzieję, że nasza, wspólnie wybrana Miss Euro będzie miała więcej klasy.