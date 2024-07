Rafał Jonkisz zdecydował się przeprowadzkę do Warszawy. Przystojny model podjął odważną decyzję, by swoją przyszłość związać ze stolicą. I nic dziwnego! Po tym jak Rafał Jonkisz zdobył tytuł Mistera Polski 2015 show-biznes natychmiast się o niego upomniał. Warszawa daje młodemu przystojniakowi duże możliwości, dlatego opuszcza rodzinny Rzeszów. Lecz, czy względy zawodowe to jedyny powód, dla którego Rafał Jonkisz zdecydował się na zmianę miejsca zamieszkania? Niekoniecznie! Okazuje się, że model ma nadzieję na znalezienie w stolicy... miłości swojego życia.

Do zobaczenia kochany Rzeszowie. Decyzja podjęta, walizki spakowane, obawy czy dobrze robię - nadal zostały. Czy w Warszawie znajdę lepsze życie, czy stolica nie zmieni mojego podejścia do wielu spraw i czy pogodzę szkołę z obowiązkami Mistera Polski, pokazami akrobatycznymi, treningami, innymi aktywnościami i czy w końcu znajdę miłość? Na te i wiele pytań nie znam odpowiedzi, ale Wy możecie to wszystko śledzić na bieżąco na moim snapchacie , na którym rusza mój reality show: JONKERS W WIELKIM MIEŚCIE.

Trzymajcie kciuki, bo chyba jak nigdy tego potrzebuję - napisał na swoim profilu na Facebooku.

Myślicie, że Warszawa przyniesie Rafałowi szczęście nie tylko w pracy, ale i w miłości? :)

