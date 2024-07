1 z 6

Rady Anny Lewandowskiej dla matek karmiących

Anna Lewandowska radzi młodym mamom, jak ćwiczyć w czasie karmienia piersią. Państwo Lewandowscy spędzają obecnie wakacje na Sardynii. Ania wolny czas poświęca przede wszystkim rodzinie, córeczce Klarze i mężowi Robertowi, jednak znajduje również chwile tylko dla siebie, które wykorzystuje, by popracować nad formą. Anna Lewandowska na początku maja urodziła swoje pierwsze dziecko, lecz za punkt honoru postawiła sobie szybki powrót do formy i ciężko pracuje, by odzyskać kondycję sprzed ciąży. Idzie jej wyśmienicie!

Anie nie ukrywa, że mała Klara jest karmiona piersią. A jej fanki, inne młode mamy, dopytują, jak powinna trenować matka karmiąca. Lewandowska chętnie im doradza! Co napisała?

