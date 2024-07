Związek Dody z Radosławem Majdanem to chyba jedno z najgłośniejszych małżeństw w historii polskiego show-biznesu. Ona - wtedy debiutująca wokalistka Virgin i kontrowersyjna uczestnika "Bar", on - ceniony piłkarz. Z czasem role odwróciły się i para zakończyła swój związek rozwodem.

Po latach, Doda i Majdan znów zaczęli ze sobą rozmawiać. Tak przynajmniej twierdzi Radosław w rozmowie z Wirtualną Polską.

- Długo się do siebie nie odzywaliśmy, Emocje, które były, zostały stonowane. Należy zachowywać relacje przyjacielskie. Rozmawiamy ze sobą. Dzisiaj już nie mamy do siebie pretensji. Czas goi rany i tak jest w naszym przypadku. Nie ważne kto do kogo zadzwonił pierwszy.