Radosław Majdan kupił luksusowy apartament w Warszawie. Nowa inwestycja byłego piłkarza i biznesmana jest warta 2 miliony złotych, informuje "Super Express". Nie będzie to jednak nowe mieszkanie dla niego, Małgosi i jej synów, lecz inwestycja. Radosław Majdan myśli o przyszłości swojej rodziny i pragnie ją zabezpieczyć. Jego nowy biznes świetnie się zapowiada!

Mieszkanie na wynajem Majdan i Rozenek

Nowy apartament, w który zainwestował Radosław Majdan razem ze swoją żoną Małgorzatą Rozenek to 60-metrowe lokum z 20-metrowym tarasem. Miejsce zostało urządzone w najwyższym standardzie. W końcu to mieszkanie Perfekcyjnej Pani Domu. ;) Jednak Małgosia nie będzie w nim mieszkać. Lokum zostanie przeznaczone na wynajem. Aby cieszyć się luksusem tego miejsca, trzeba zapłacić aż 500 zł za dobę, informuje tabloid. Można również wyjąć mieszkanie na godziny. Godzina w mieszkaniu Małgosi i Radka to wydatek 200 zł. Skusilibyście się?

Radosław Majdan ma głowę do biznesu!

Małgorzata Rozenek może być spokojna o wspólną przyszłość u boku tak zaradnego męża. ;)