Radek Pestka jest pierwszym finalistą-mężczyzną polskiej edycji programu "Top Model". Jego wygrana wzbudziła jednak w sieci ogromne kontrowersje. W wywiadzie dla Party.pl Radek opowiedział czy zwycięstwo wpłynęło negatywnie na jego relacje z Jakobem Koselem i Karoliną Pisarek:

Z Jakobem i Karoliną gadamy tak jakby nie było finału (...) Fajnie, że pozostała taka koleżeńska relacja. Nie chcę zachowywać się wobec nich tak, że: "Ja wygrałem, więc jestem lepsz y od Was", bo wszyscy jesteśmy równi. To ludzie głosowali, a nie my.