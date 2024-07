Puff Daddy, znany również jako P. Diddy, został aresztowany! Taką informację podał portal tmz.com. Słynny raper miał podobno pobić trenera swojego syna. Muzyk jest doskonale znany ze swojego wybuchowego charakteru i ma na swoim koncie różnego rodzaju wyskoki, jednak tym razem najwyraźniej mocno poniosły go emocje. Zobacz też: P. Diddy nieźle wkurzył się na paparazzi... Pokazał im fucka! [FOTO]

Reklama

Puff Daddy podobno wpadł we wściekłość, gdy dowiedział się, że trener jego syna Justina nie tylko krzyczał na latorośl rapera, ale także pozbawił go występów w drużynie aż do końca lata. Raper podobno miał próbować przekonać go słownie do zmiany decyzji, lecz w efekcie górę wzięły emocje i podobno Daddy zaatakował trenera. Ile w tym prawdy? Pewnie wkrótce się dowiemy. Istnieją również świadkowie zdarzenia, który mówią, że to raper działał w obronie własnej. Sprawę bada tamtejsza policja.

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Kolejna gwiazda w areszcie