YSL - KREM BB ALL IN ONE

Pierwszy Krem BB poprawiający wygląd cery « All In One » Yves Saint Laurent

Pełniący funkcję między pielęgnacją i makijażem pierwszy Krem BB Yves Saint Laurent Beauté podkreśla niepowtarzalność każdej karnacji, dostosowując się do wszystkich naturalnych kolorów skóry.

Zaletą świeżej i lekkiej konsystencji jest wszechstronność działania, które obejmuje korekcję, równomierny wygląd, nawilżanie, promienny blask i ochronę, oraz sprawia, że cera jest perfekcyjna. Krem BB All In One jest niezastąpionym sojusznikiem kobiet, które pragną jednym gestem zatuszować wszystkie przebarwienia, niedoskonałości i nierównomierności cery, sprawiając, że skóra staje się promienna i tryska zdrowiem.

Cena ok. 200 zł