Marta Grycan ostatnio wyciszyła swoją obecność w mediach. Wszyscy ciekawi jej życia mogli śledzić, to co u niej się dzieje za pośrednictwem jej profili w serwisach społecznościowych. Dziś bizneswoman przypomniała o sobie, pojawiając się wraz z mężem w "Pytaniu na śniadanie".

Para opowiedziała o swoim ponad 20 letnim związku. Rozmowa została zilustrowana "prywatnymi" zdjęciami z wakacji Grycanów. Widzowie mogli zobaczyć ich beztroskie chwile spędzone podczas wakacji na rajskiej wyspie. Na fotkach m.in. Marta i Adam skąpani w falach oceanu oddają się czułościom.

- Do żony od samego początku mówię "Szefowa". Każda kobieta jest szyją w domu. Głowa bez szyi nie chodzi. Ja bardzo lubię moją szefową. Poza tym ja powtarzam cały czas: "Dzieci ją lubią, to dlaczego ja mam jej nie lubić". Ja myślę, że droga do sukcesu miłości musi być całe życie w budowie - wyznała Adam Grycan.