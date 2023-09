Marta, którą doskonale znamy z siódmej edycji miłosnego show "Love Island" zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Uczestniczka show nie tylko zdradziła, czy jest singielką, ale nawiązała także do medialnego rozstania z programowym partnerem, Adamem. Koniecznie zobaczcie, jak wiele wyznała. "Love Island 7": Marta o rozstaniu z Adamem i życiu uczuciowym Bez wątpienia jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w siódmej edycji "Love Island" była piękna modelka, Marta oraz rozpoznawalny DJ, Adam. Fani już w czasie trwania show nie wierzyli w prawdziwość uczuć tej dwójki, ci jednak próbowali swoich sił także poza Wsypą Miłości w Hiszpanii. Niestety przypuszczenia fanów stały się rzeczywistością i relacja ta szybko się zakończyła po powrocie do Polski. Co ciekawe, równie szybko Adam z "Love Island 7" pokazał swoją nową sympatię . A co słychać u Marty? Zobacz także: "Love Island 7": Alicja zdradza kulisy związku: "Ja się panicznie boję" Internauci już jakiś czas temu podejrzewali, że Marta z "Love Island 7" nie jest już singielką . Wszystko przez liczne relacje z wyjazdu w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Tym razem więc fani skorzystali z okazji, że gwiazda show zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Postanowili wprost zapytać o jej towarzysza: - Czy Daniel ten fotograf to Twój chłopak? - padło pytanie. Uczestniczka szczerze odpowiedziała: - Najlepszy przyjaciel. Ale to fryzjer? No dobra, foty też dobre robi - wyznała. Zobacz także: "Love Island": Co ze związkiem Marty i Kamila? Nowe zdjęcie wreszcie dało odpowiedź Następnie więc internauci doprecyzowali pytanie. Zapytali o status uczestniczki " Love Island ". Wówczas Marta przyznała, że jest...