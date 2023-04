"Love Island 7": Fani o uczuciu Marty i Adama: "Takie szczere, że aż czujecie potrzebę zapewnienia wszystkich"

Marta i Adam zajęli 3. miejsce w finale "Love Island". Jednak podczas pobytu na "Wyspie miłości" nie mieli najlepszej opinii wśród widzów. Mało kto wierzy, że ich miłość przetrwa po powrocie do Polski. Za wspieranie uczucia Marty i Adama oberwało się nawet Karolinie Gilon i Lektorowi. Zakochani opublikowali właśnie swoje pierwsze wspólne zdjęcia po powrocie do Polski i konfrontują się z internautami:

Zapewniamy Was wszystkich, że to uczucie, w które wielu wątpi JEST SZCZERE I AUTENTYCZNE 🤠🧡

Fani "Love Island" sugerują, że wcale nie potrzebują tych zapewnień:

Takie szczere, że aż czujecie potrzebę ZAPEWNIENIA WSZYSTKICH 😂

W dodatku wskazują, że powodem krytycznych komentarzy, wcale nie jest relacja Adama z Martą. Co w takim razie wskazują?

"Love Island 7": Adam kolejny raz zapewnia o miłości do Marty. W komentarzach burza

Adam był zdecydowanie jedną z najbardziej barwnych postaci "Love Island". Widzowie jednak nie obdarzyli go sympatią i nie ukrywali poirytowania, kiedy okazało się, że Adam prześlizgnął się do finału "Love Island". Patrząc na jego wcześniejsze zachowanie w programie i niezbyt duże przywiązanie do partnerek, fanom trudno uwierzyć było w jego miłość do Marty, która w pewnym momencie dołączyła do show i ocaliła go przed pakowaniem walizek, tuż po tym, jak widzowie wskazali go jako jedną z osób wytypowanych do opuszczenia willi.

Po finale "Love Island" Adam opublikował wpis do internautów, który brzmiał: "Czekam na hejt". Infuencer nie zamierza się przejmować krytyką i chce zrobić swoje. Na jego profilu właśnie pojawiły się pierwsze zdjęcia z Martą po powrocie do Polski:

Nasze pierwsze 🤪❤️

Instagram @marta_lvlfit

Widzowie jednak ponownie sprowadzili Adama i Martę na ziemię, sugerując by nie zapewniali wszystkich ślepo o swojej miłości, bo zarówno dla nich jak i dla każdej z par wracającej z Hiszpanii dopiero powrót do szarej rzeczywistości był prawdziwym sprawdzianem uczuć. W końcu dobrze pamiętają te wszystkie oświadczenia o rozstaniach "z powodu różnic charakterów":

Tak naprawdę dla każdej z par, testem będzie życie po programie... Nawet jeśli komuś po nim, nie wyjdzie to nie znaczy, że to było udawane, jednak życie na zewnątrz w normalnym życiu a pobyt w programie, gdzie nie ma problemów, zdecydowanie się różni. Nieraz te oczywiste pary z programu teraz nie są już razem a te (np. Wiki i Seba z poprzedniej edycji), którym nie dawano szansy, są do dnia dzisiejszego także loteria...

Adam z "Love Island" zgodził się z tym stwierdzeniem:

Zgodzę się w 100%! Dostaliśmy z @marta_lvlfit idealne warunki do stworzenia fundamentu naszej relacji, ale to teraz tak naprawdę sprawdzimy jak nam się żyje razem i czy możemy na siebie wzajemnie liczyć, rozwiązywać wspólnie problemy itp. ❤️‍🔥🥹 Ale zapewniamy Was wszystkich, że to uczucie, w które wielu wątpi JEST SZCZERE I AUTENTYCZNE 🤠🧡

Internauci postanowili wyjaśnić Adamowi z "Love Island" powody tak mocnej krytyki w jego stronę i mają wrażenie, że uczestnik nie zrozumiał tego, co mają na myśli:

- Tu nie chodzi o to, kto wątpi, a kto nie. Nie wiem na ile prześledziłeś profil LI. Już na etapie głosowania, który islander i islanderka ma odpaść wszyscy głosowali na Ciebie. Odpadł Wojtek, bo Marta swoim wyborem Cię odratowała. Wszyscy tu czuli się oszukani, bo skakałeś z kwiatka na kwiatek, chamsko się zachowałeś w stosunku do Oli, gimnazjalne przechwałki o tym, ile to lasek nie przeleciałeś. Sama Doda skwitowała to komentarzem, że zachowujesz się jakbyś miał 10 cm w spodniach. I musiał ten kompleks odreagować. Nie dałeś się polubić, bo nic w Twoim zachowaniu praktycznie od samego wejścia nie było autentyczne. Wiec nawet jeżeli Twój związek z Marta jest prawdziwy, to nie wzbudzasz sympatii, a sympatia tutaj to polowa sukcesu.

- Ale nawet jeśli ich miłość jest prawdziwa i przetrwa, to nie zmieni to faktu, że ludzie nie lubią Adama i od początku każdy głosował, aby odpadł.

- Genialnie napisane i dokładnie nawet jeśli ich uczucie jest szczere i nawet jeśli przetrwa to wątpię, żeby przekonał do siebie ludzi, bo to nawet już nie chodzi o ich relacje tylko Adam nie dał się polubić jako człowiek - pisali pod zdjęciami pary na Instagramie.

Zgadzacie się z tymi spostrzeżeniami? A może fani powinni dać szansę Adamowi z "Love Island" i nieco mu już odpuścić?

