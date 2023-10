Marta z "Love Island" pokazała na Instgaramie, jak spędza czas z Adamem. W sieci pojawiło się romantyczne nagranie, ale chyba nie takiej reakcji internautów spodziewała się była uczestniczka randkowego show. Niestety, fani programu wciąż nie wierzą w szczerość uczuć pary i gorzko komentują ich zachowanie. Pod nagraniem pojawiło się sporo krytycznych komentarzy.

Marta i Adam z siódmej edycji "Love Island" od samego początku wzbudzali ogromne emocje wśród fanów programu. Widzowie nie wierzyli w szczerość uczuć kontrowersyjnego uczestnika, który zanim poznał Martę, był w parze z Olą i Beatą, ale całował się również z Agatą. Co wiecej fani programu twierdzili, że partner Marty był faworyzowany przez produkcję, ale m.in. lektor z "Love Island" odpierał zarzuty fanów i zapewniał, że Adam wcale nie był faworyzowany w programie.

Siódma edycja "Love Island" zakończyła się kilka tygodni temu, a Marta i Adam postanowili kontynuować swoją relację po powrocie do Polski. Ostatanio była uczestniczka randkowego hitu Telewizyjnej Czwórki pokazała, jak razem z partnerem spędza czas.

Pod nagraniem pojawiło się sporo komentarzy. Niestety, nie wszyscy internauci pozytywnie zareagowali na romantyczny filmik Marty i Adama.

- Ale się odsuwa od pocałunków jak w programie ????

- Oj.... No nie wiem, dlaczego nie wierzę w tą parę, ciekawe jak długo Marta to wytrzyma, na razie są, bo hejt ogromny spadł na Adama, i ta dziewczyna nie chce pokazać, że ludzie mieli rację, że para na pokaz i dążyła tylko i wyłącznie do wygranej....tak myślę. Marta piękna kobieta, ale mówią, że miłość ślepa jest no kto wieee... Poczekamy - zobaczymy????

- Tak się afiszujecie, nikt w to nie wierzy- komentują internauci.